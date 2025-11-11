CAROLINA – – El reconocido programa “Los Gigantes de la Salsa” del Departamento de Recreación y Deportes Municipal de Carolina, celebró su vigesimoquinto aniversario de servicios ininterrumpidos en beneficio de la comunidad carolinense y municipios aledaños. La celebración de pueblo consolida el programa recreativo como una de las iniciativas culturales más apoyadas por el público amante de la música tropical.

Por los pasados 25 años, el programa de Los Gigantes de la Salsa ha ofrecido una plataforma invaluable para el talento local y nacional, fomentando el aprecio por la salsa y la música popular puertorriqueña. Desde el año 2011, el programa ha estado bajo la dirección del profesor Pedro E. Rodríguez González, quien ha guiado su desarrollo y la modernización de las destrezas de baile durante los últimos 15 años.

“Este proyecto ha sido un punto de encuentro para nuestra gente, un espacio donde la tradición salsera y el talento local brillan con fuerza. Felicitamos al departamento de Recreación y Deportes y a todo su equipo de trabajo por estos 25 años de entrega y pasión”, expresó el alcalde de la Ciudad, José Carlos Aponte.

Como parte de la celebración, el primer ejecutivo municipal hizo un reconocimiento a Pedro E. Rodríguez González por su destacada labor al frente del programa. Asimismo, se rindió homenaje a todos los técnicos que han colaborado a lo largo de los años, cuyo compromiso ha sido pilar fundamental del éxito de esta iniciativa de salud integral.

El evento conmemorativo tuvo lugar el pasado viernes, 7 de noviembre, en la Plaza de Recreo Rey Fernando III en Carolina. Allí los asistentes disfrutaron de la música y el repertorio- diseñado especialmente para la ocasión, de la Orquesta de Conciertos de Carolina, bajo la dirección del maestro Frankie Suarez. Los presentes bailaron al son de la música que recorrió los más exitosos temas de la salsa contemporánea e incluyó además, artesanos y gastronomía local.

