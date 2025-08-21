Programa municipal de Ceiba ofrece clases de música gratis

CEIBA – La Banda de Música del municipio de Ceiba, junto a su Programa Músico Educativo (PROMEC), anunció que está abierta la matrícula para el nuevo semestre.

Como parte del inicio oficial, el programa celebró un concierto frente al Salón de Música, ubicado en la calle José T. Quiñones, al lado de la Casa Alcaldía, con una presentación que sirvió como muestra del talento y el compromiso de sus participantes.

El evento no solo marcó el comienzo del semestre, sino que también tuvo como objetivo inspirar a nuevos estudiantes a integrarse al programa. Actualmente, PROMEC cuenta con aproximadamente 50 participantes activos, quienes reciben clases gratuitas de música con la meta de integrarse a la Banda Municipal.

El director de la banda, Samuel Molina, expresó su entusiasmo por continuar expandiendo el programa. “Hay espacio para muchos más. Queremos que todos los niños, jóvenes y adultos que tengan interés en aprender música se acerquen”, señaló.

La matrícula está abierta para personas de siete años en adelante, y hay espacios disponibles para percusión, bajo, viento metal y viento madera. Las clases se imparten de lunes a jueves, de 3:30 p.m. a 7:00 p.m. y son gratis.

El alcalde del pueblo, Samuel Rivera Báez, destacó la importancia de apoyar la educación musical como una herramienta de desarrollo personal y comunitario.

“Los protagonistas de este gran logro son ustedes, los miembros de la banda, los maestros; el resultado de este programa ha sido extraordinario. PROMEC no solo enseña música, sino que transforma vidas y es un programa que siempre va a contar con mi apoyo”, dijo el alcalde.

Las personas interesadas en formar parte de PROMEC pueden comunicarse al 787-885-2606 para más información e inscribirse.