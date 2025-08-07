Procuran la rehabilitación de instalaciones deportivas en Humacao

HUMACAO – La alcaldesa de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey, se reunió con el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Héctor Vázquez Muñiz, para discutir iniciativas conjuntas que promuevan la rehabilitación de instalaciones deportivas bajo jurisdicción estatal y la expansión de programas recreativos en las comunidades humacaeñas.

Se informó que, durante el diálogo, se abordaron temas prioritarios como la necesidad urgente de reactivar instalaciones abandonadas, agilizar los procesos de reclamación con fondos de FEMA y coordinar estrategias para que jóvenes y adultos mayores tengan acceso a espacios seguros, inclusivos y bien mantenidos.

“Queremos devolverle a nuestras comunidades espacios dignos donde el deporte, la recreación y el sentido de pertenencia florezcan nuevamente. Estamos convencidos de que una juventud ocupada en el deporte es una juventud protegida, enfocada y con oportunidades. Ese es nuestro norte y el del Departamento de Recreación y Deportes”, expresó la alcaldesa.

Tras la reunión, se realizó un recorrido conjunto por algunas de las instalaciones deportivas y recreativas como el Parque Jacinto Hernández, las instalaciones de Villa Universitaria, las aledañas a la escuela Agapito López en Verde Mar, la cancha de Punta Santiago, el parque de la playa y el Balneario de Punta Santiago.

El recorrido permitió una evaluación directa de las condiciones de cada área, así como una conversación abierta con líderes comunitarios y personal de mantenimiento, que diariamente sostienen los espacios vivos a pesar de las limitaciones.

“Nuestro compromiso como administración municipal es fomentar la masificación del deporte y lograr que cada cancha, parque y espacio recreativo de nuestras comunidades esté lleno de vida, de niños, jóvenes, adultos mayores y familias que se sientan orgullosas de su entorno. Queremos que las comunidades no solo los disfruten, sino que se sientan parte activa del proceso de rehabilitación y mantenimiento”, añadió Trujillo Plumey.

Entre los acuerdos preliminares, se identificó la posibilidad de implementar programas deportivos municipales con apoyo del DRD estatal y desarrollar un plan de trabajo para agilizar la rehabilitación de las instalaciones bajo su jurisdicción.