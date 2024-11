Presidenta de la CEE insiste a electores a ennegrecer las casillas al votar para asegurar lectura correcta

SAN JUAN – A menos de 24 horas de la apertura de los colegios electorales, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, instó el lunes a los electores a ennegrecer completamente las casillas al marcar su voto, con el fin de garantizar que las máquinas de escrutinio óptico puedan leer correctamente la intención del votante.

“Todas las situaciones que ha enfrentado la Comisión Estatal de Elecciones, principalmente con los asuntos de las máquinas de escrutinio, esta presidenta ha ido directamente al país, ha sido clara, ha hablado con honestidad”, expresó Padilla Rivera en rueda de prensa. “Hemos atendido [estos asuntos] con detenimiento y compromiso, sabiendo que lo que está aquí es el derecho al elector, que es un derecho constitucional”.

La presidenta explicó que durante las pruebas de divulgación de resultados y de lógica y precisión, se identificó la necesidad de que las marcas en las papeletas sean más robustas para asegurar su correcta lectura por las máquinas. “¿Qué le estamos diciendo al elector? Que cuando vaya a votar ennegrezca, es la sugerencia, para que no tenga ninguna situación con la máquina de escrutinio”, señaló.

Padilla Rivera aclaró que esta recomendación no invalida otras formas de marcar la papeleta. “Eso no significa que haber marcado de una manera distinta sea invalidado automáticamente, no”, afirmó. Sin embargo, enfatizó que ennegrecer completamente el cuadrante brinda mayor certeza de que la máquina leerá la intención del elector sin errores.

“Así que la exhortación al elector es que vaya a su centro de votación, acuda a su colegio, marque o ennegrezca el cuadrante para que tenga la certeza, la seguridad de que esa papeleta, cuando vaya a introducirse en la máquina de escrutinio, sea leída conforme a la intención del elector y no se marque como una marca indeterminada”, indicó.

En cuanto al uso de marcadores específicos, Padilla Rivera mencionó que si el elector desea llevar un “Sharpie” (marcador permanente) de su casa, puede hacerlo, pero no es una instrucción oficial de la CEE. “Sí el elector tiene un ‘Sharpie’ en su casa, se lo puede llevar, pero no estamos diciendo eso, no estamos diciendo que se lleve el ‘Sharpie’”, aclaró.

La presidenta de la CEE reiteró que todos los asuntos técnicos han sido atendidos por especialistas en la materia y que las pruebas realizadas satisfacen al pleno de la Comisión. “Todos y cada uno de estos asuntos fueron atendidos por el pleno de la Comisión, representados por especialistas técnicos, para garantizar que tanto la prueba de divulgación de resultados como la de lógica y precisión se hicieron todas a satisfacción del pleno”, afirmó.

Padilla Rivera finalizó haciendo un llamado a los electores para que ejerzan su derecho al voto con confianza y siguiendo las recomendaciones para asegurar que su voto sea contabilizado correctamente. “La exhortación es que acudan a votar y que sigan las instrucciones para que su intención sea reflejada de manera precisa”, concluyó.