Presentan «Loíza Tiene Valor»: Un abarcador proyecto comunitario

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, junto al presidente de la Legislatura Municipal, Joel Osorio Chiclana, líderes comunitarios, la comisionada escolar Danaliz Fuentes, el influencer Hambo, entre otros invitados presentaron hoy la iniciativa comunitaria Tiene Valor. La Escuela Guillermina Rosado del Valle fue el escenario de la presentación junto a los maestros, personal escolar y los 521 estudiantes de kinder a octavo grado.

«El Municipio de Loíza, comprometido con la promoción de los valores, la sana convivencia y la educación emocional, anuncia el inicio de este Proyecto Loíza Tiene Valor. Con este proyecto nos proponemos, a través de diversas actividades, fomentar los valores. Y tenemos grandes valores que han aportado», señaló la alcaldesa. La alcaldesa se refiere a los participantes, Municipio de Loíza, Legislatura Municipal, Departamento de Educación, Frankie López Hambo, ORE Humacao: Esc. Guillermina Rosado de Ayala, Esc. Belén Blanco de Zequeira y Esc. Superior Vocacional Eladio Rivera. La iniciativa inició con una Resolución de la Legislatura Municipal, declarando cada 31 de octubre como el Día de la Paz Loiceña.

En cada escuela pública y privada loiceña, y espacios educativos se les colocó un banner anunciando que 31 de octubre es el Día de la Paz Loiceña. En cada escuela se creó un Espacio de Paz, que es uno donde los estudiantes podrán reflexionar, expresar sus emociones y fomentar su bienestar emocional. Además, de ser un espacio para compartir en paz.

Escuela Guillermina Rosado de Ayala: Diamantes en Calma

Escuela Alianza Cacica Yuiza: El Árbol de la Paz

Escuela Belén Blanco Zequeria: Espacio Reflexivo para la Paz

Superior Vocacional Eladio Rivera: Entre Juegos y Sonrisas

Escuela Elemental Medianía Alta: El Flamboyán de la Paz

Escuela Jobos Virtuoso Rivera: Dulzura para el Alma

Esc. Celso Gonzalez Vaillant: Urban Peace

Esc. Intermedia Medianía Baja: Refugio de Paz

Colegio Villas de Loíza: Jardín de la Paz

Centro Esperanza, Faro de luz que brinda esperanza a Loíza

Nuestra Escuela: Autocuidado

Taller Salud, creará dos murales en lugares estratégicos alusivos a los valores, dando énfasis a la paz. Estos murales cumplirán con la siguientes funciones (1) Promover la reflexión (2) Fomentar la conciencia sobre la necesidad de buscar soluciones pacíficas para resolver conflictos. (3) Comunicar mensajes de paz y tolerancia (4) Se han colocado letreros con 15 valores en 176 postes a través de la Carr. 187 – desde Villa Cañona hasta Puente Herrera. «El fin es reforzar el mensaje, crear identidad «Loíza Tiene Valor» e inspirar acciones positivas de sana convivencia», añadió Nazario Fuentes.

Por su parte, Hambo presentó los detalles de EduGaming Loíza, una serie de actividades para los amantes de los juegos (gamers), esta actividad combina la educación y la tecnología para continuar reforzando los valores en estudiantes. Estas actividades se llevarán a cabo en la Esc. Superior Vocacional Eladio Rivera mañana 1 de noviembre de 2025, seguido del 8 de noviembre de 2025, 15 de noviembre de 2025 y 22 de noviembre de 2025.

«El impacto comunitario ‘Loíza Tiene Valor’, se fortalece junto a lideres comunitarios, para impactar las comunidades para llevar mensajes de paz casa por casa. El fin es impactar cerca de 13,000 familias para establecer una conexión directa con las personas para reforzar ‘que los problemas se resuelven hablando’, crear conciencia sobre la paz y la no violencia en las comunidades, empoderar a las personas para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades, fomentar la unidad y la solidaridad entre los miembros de la comunidad», expuso la alcaldesa.

«Loíza tiene valor, no es solo un proyecto, es una declaración de identidad, amor y esperanza, a través la educación y la participación ciudadana reafirmamos que Loíza se construye con valores. La verdadera grandeza de nuestro pueblo está en su gente y en su capacidad de unirse por un propósito común: vivir en paz. Agradezco a todos los participantes, los medios y todos los que se sumen a esta iniciativa», finalizó Nazario Fuentes.