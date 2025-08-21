Presentan la segunda edición del evento de arte “Emergente”

CAROLINA – Plaza Carolina presentará el sábado, 23 de agosto, desde las 9:00 a.m., la segunda edición de “Emergente”, un evento que reúne a siete artistas emergentes locales que pintarán murales en vivo como parte de una jornada dedicada al arte y la creatividad.

Los artistas participantes de esta edición son: Analía Méndez, Fabiola E. Báez Flores, Gaddier D. Ortiz, Kevin Alexander Rivera, Leslie Moreno, Lynda Ashaw y Osvaldo Rodríguez. Todos fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta y tendrán la oportunidad de exhibir su talento mientras embellecen el centro comercial con obras originales. Las piezas quedarán expuestas permanentemente en el centro comercial.

El programa de actividades culturales incluye mesas de empresarios locales desde las 9:00 a.m., una clase de arte para niños a las 11:00 a.m., otra para adultos a la 1:00 p.m., un show con personajes de circo en el Atrio de JCPenney a las 2:00 p.m. y el espectáculo familiar “Ni pie ni cabeza” a las 3:00 p.m., ambos espectáculos a cargo de la Asociación ACirc.

“Como parte de nuestro interés en fomentar las artes y el emprendimiento de empresarios locales, Plaza Carolina abre sus puertas a una muestra de artistas y diseñadores emergentes que podrán compartir sus obras con nuestros visitantes. Además de disfrutar las creaciones en vivo, el público tendrá la oportunidad de adquirir piezas únicas como prendas, ropa, accesorios, artículos de decoración, entre otros”, dijo la directora de Mercadeo de Plaza Carolina, Ana Ivelisse Feliciano.

«Esta será una excelente ocasión para redescubrir nuestro espacio desde una perspectiva artística y cultural”, agregó el gerente general, Anthony Clementi.

“Emergente”, que se celebró por primera vez en 2019, busca ofrecer un espacio de difusión para creadores nuevos y acercar el arte al público. La entrada es libre y abierta a todo público.