jueves

octubre 02, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Presencia continúa como el único periódico regional auditado por el CVC

  • Visitas: 50

CAROLINA – Por duodécimo año consecutivo, Presencia recibió la auditoría de Circulation Verification Council (CVC) que certifica que la cantidad de la impresión y distribución de ejemplares es de 72,466 mil ejemplares, aproximadamente.

De sobre 900 publicaciones que audita el CVC en Norteamérica, el organismo de certificación internacional confirmó que Presencia es la única publicación regional auditada en Puerto Rico.

Según el informe 2025, que comprende de julio de 2024 a junio de 2025, Presencia alcanzó imprimir y circuló 72,466 periódicos impresos, con un alcance de 20,204 visitas a la página web. Mientras que, en comparación con el 2024, hubo un incremento en el promedio de seguidores de Facebook de 58,752 a 61,582, en Instagram de 258, a 396 y en X de 3,904 a 3,979.

Estas estadísticas confirman y posicionan a Presencia como líder de la zona noreste.

Presencia en redes sociales y web

  • Average Website Users: 20,204
  • Average Facebook Followers: 61,582
  • Average X (Twitter) Followers: 3,979
  • Average Instagram Followers: 396
  • Average Website Views: 48,959
     

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 636

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
270

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: