Presencia continúa como el único periódico regional auditado por el CVC

CAROLINA – Por duodécimo año consecutivo, Presencia recibió la auditoría de Circulation Verification Council (CVC) que certifica que la cantidad de la impresión y distribución de ejemplares es de 72,466 mil ejemplares, aproximadamente.

De sobre 900 publicaciones que audita el CVC en Norteamérica, el organismo de certificación internacional confirmó que Presencia es la única publicación regional auditada en Puerto Rico.

Según el informe 2025, que comprende de julio de 2024 a junio de 2025, Presencia alcanzó imprimir y circuló 72,466 periódicos impresos, con un alcance de 20,204 visitas a la página web. Mientras que, en comparación con el 2024, hubo un incremento en el promedio de seguidores de Facebook de 58,752 a 61,582, en Instagram de 258, a 396 y en X de 3,904 a 3,979.

Estas estadísticas confirman y posicionan a Presencia como líder de la zona noreste.

Presencia en redes sociales y web