Preocupante el tema de explotación financiera en casinos contra adultos mayores dice comisionada OCIF

SAN JUAN – La comisionada de Instituciones Financieras (OCIF), Natalia Zequeira Díaz, dijo el viernes durante las vistas de transición que es la situación con los casinos y el tema de los adultos mayores es preocupante.

“Definitivamente, el tema de los casinos es un tema que es preocupante para la oficina del comisionado. La razón por la cual ha habido un aumento en las multas de los casinos durante los últimos cuatro años es que en enero de 2021 los examinadores de la OCIF no salían del área metro para examinar por razones de pago de dieta, estaban concentrados en el área metro. Los mandamos para la calle Ponce, Mayagüez. Todos los casinos fuera del área metro, han sido examinados en estos últimos cuatro años. Acabamos de examinar el casino de Mayagüez que no se examinaba desde el 2016. La realidad es que si no se examinan y no ponen multa por no radicar los informes financieros para qué los radico. Definitivamente, hicimos más exámenes, impusimos más multas a los casinos para llevarlos de la mano. El tema de la preocupación de los casinos y las personas de edad avanzada es una preocupación real y latente, porque esa ha sido una de las deficiencias más grandes que hemos notado en los últimos exámenes realizados. Muchos de ellos no tienen protocolo en cumplimiento con la normativa de OCIF de detección y referido de explotación financiera de envejecientes. Y eso sí, es una prioridad para el año entrante sacar una fuerte campaña a todas las instituciones no depositarias que les toca cumplir con esa normativa y que no lo hacen. En el tema de las no depositarias, los casinos son más sofisticados que la gran mayoría de ellas, pero muchos de ellos no tienen el conocimiento y no entienden todo lo que cae en su operación y con lo que tienen que cumplir. Y esa es una gran oportunidad para OCIF sacar una campaña de educación en cuanto a explotación financiera”, dijo Zequeira Diaz a preguntas del alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Cruz.

“Ellos operan, están regulados paralelamente, con la Compañía de Turismo. Nosotros solamente vemos las operaciones en lo que tiene que ver con el sistema financiero. Una de las particularidades que tiene el casino es que piensa que no es una institución financiera, porque esa es la percepción que tienen ellos. Al ellos entender que no son una institución financiera, no tienen todavía esa cultura”, añadió la subcomisionada Mónica Rodríguez.

Entre los avances y logros, la Comisionada mencionó que, “la OCIF ha trabajado de manera exhaustiva en varios frentes estratégicos que destacan su evolución como ente regulador”.

Entre los principales logros se incluyen:

Implementación de Tecnología de Vanguardia: La OCIF ha implementado mejoras tecnológicas sustanciales, como el lanzamiento de la nueva plataforma ERIC2 para el registro de valores y una plataforma digital para la gestión de querellas ciudadanas. Estas innovaciones permiten a la OCIF optimizar sus operaciones, ofreciendo un servicio más ágil y seguro para los usuarios y las instituciones financieras reguladas. Asimismo, en colaboración con PRITS, la agencia ha modernizado su infraestructura digital con nuevos sistemas de seguridad y redundancia, protegiendo la integridad de los datos y mejorando su capacidad de respuesta ante las necesidades regulatorias.

La OCIF ha implementado mejoras tecnológicas sustanciales, como el lanzamiento de la nueva plataforma ERIC2 para el registro de valores y una plataforma digital para la gestión de querellas ciudadanas. Estas innovaciones permiten a la OCIF optimizar sus operaciones, ofreciendo un servicio más ágil y seguro para los usuarios y las instituciones financieras reguladas. Asimismo, en colaboración con PRITS, la agencia ha modernizado su infraestructura digital con nuevos sistemas de seguridad y redundancia, protegiendo la integridad de los datos y mejorando su capacidad de respuesta ante las necesidades regulatorias. Gestión Eficiente de Recursos Financieros: En los últimos años fiscales, la OCIF ha recaudado más de $182.5 millones, transfiriendo $136.4 millones al Fondo General de Puerto Rico, después de cubrir gastos operacionales. Estos ingresos, derivados principalmente de la concesión y renovación de licencias, multas y exámenes, no solo fortalecen el presupuesto del gobierno, sino que también reflejan el impacto de las políticas de cumplimiento de la OCIF.

“A pesar de estos logros, en OCIF hemos identificado áreas de oportunidad para mejorar aún más la eficacia de sus operaciones”, enfatizó Zequeira Díaz. Entre los principales retos, se destacan:

Uno de los mayores desafíos es atraer y retener talento especializado en áreas como la regulación financiera y el análisis de riesgo, lo cual es fundamental para el éxito de sus metas a largo plazo. La agencia ha aprobado la creación de más de 20 nuevas plazas, enfocadas principalmente en fortalecer las capacidades de examen y supervisión. Proyectos de Innovación en Regulación y Servicios: Para el próximo cuatrienio, la OCIF tiene como meta establecer una nueva plataforma en línea que permita a las instituciones financieras de Puerto Rico gestionar licencias y renovaciones de forma más rápida y eficiente. Este sistema, además de simplificar procesos, contribuirá a una mayor transparencia y accesibilidad para los usuarios del sistema financiero.

En cuanto al futuro, la Comisionada explicó, “con miras a los próximos años, en la OCIF hemos delineado un ambicioso plan estratégico que guiará su transformación hacia una agencia más ágil y autónoma”. Entre los proyectos clave para el período 2025-2028 se destacan: