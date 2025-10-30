Premium Medical Service Card: Salud al alcance de todos

Premium Medical Service Card (PMSC) es una empresa netamente puertorriqueña fundada en septiembre de 2004 en Carolina, Puerto Rico, por la empresaria Luz M. Villanueva Díaz.

Su misión es clara: ofrecer servicios de salud accesibles a la población que no puede pagar un seguro médico privado ni califica para el programa de salud del gobierno. Pensando en el impacto económico que representa el cuidado de la salud para las familias, su meta ha sido ofrecer servicios médicos para todos los miembros del hogar por tan solo $89.99 al mes.

Desde su fundación hasta el día de hoy, PMSC no discrimina por condiciones preexistentes, edad, peso o condición social o económica. Todos son bienvenidos y aceptados en su programa de salud.

La empresa cuenta con su propia red de proveedores, contratados para ofrecer tarifas económicas y accesibles en servicios médicos, permitiendo a los afiliados disfrutar de excelentes beneficios.

Actualmente, PMSC cuenta con más de 6,500 proveedores en su amplio directorio médico y ofrece cobertura para más de 13,000 medicamentos bioequivalentes o genéricos, sin tope.

Para más información, comunícate al 787-253-1101 y comienza hoy a cuidar tu salud con Premium Medical Service Card.

