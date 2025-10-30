jueves

octubre 30, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Premium Medical Service Card: Salud al alcance de todos

Luz M. Villanueva Díaz (Foto/Suministrada)
  • Visitas: 57

Premium Medical Service Card (PMSC) es una empresa netamente puertorriqueña fundada en septiembre de 2004 en Carolina, Puerto Rico, por la empresaria Luz M. Villanueva Díaz.

Su misión es clara: ofrecer servicios de salud accesibles a la población que no puede pagar un seguro médico privado ni califica para el programa de salud del gobierno. Pensando en el impacto económico que representa el cuidado de la salud para las familias, su meta ha sido ofrecer servicios médicos para todos los miembros del hogar por tan solo $89.99 al mes.

Desde su fundación hasta el día de hoy, PMSC no discrimina por condiciones preexistentes, edad, peso o condición social o económica. Todos son bienvenidos y aceptados en su programa de salud.

La empresa cuenta con su propia red de proveedores, contratados para ofrecer tarifas económicas y accesibles en servicios médicos, permitiendo a los afiliados disfrutar de excelentes beneficios.

Actualmente, PMSC cuenta con más de 6,500 proveedores en su amplio directorio médico y ofrece cobertura para más de 13,000 medicamentos bioequivalentes o genéricos, sin tope.

Para más información, comunícate al 787-253-1101 y comienza hoy a cuidar tu salud con Premium Medical Service Card.

Editorial Publicitario

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 640

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
6

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: