Predator: Badlands — El Depredador ya no es el villano

Una historia de redención y supervivencia

La película sigue a Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), un joven Depredador decidido a demostrar su valía ante su padre. Para hacerlo, se embarca en una peligrosa misión hacia el planeta más letal de la galaxia, donde debe cazar a la criatura más peligrosa de ese mundo. Lo que comienza como una prueba de fuerza pronto se convierte en una historia de supervivencia, compañerismo y autodescubrimiento.

En su viaje, Dek no está solo. Lo acompaña Thia (Elle Fanning), una androide de Weyland-Yutani, la corporación que ha aparecido en múltiples entregas del universo Alien y Predator. Thia sufre un accidente que la deja sin piernas y, en un gesto inesperado, Dek decide cargarla en su espalda mientras atraviesan los hostiles paisajes del planeta. Esta relación entre cazador y androide se convierte en el corazón emocional de la película.

Un tráiler que promete acción y emoción

El más reciente tráiler de Predator: Badlands, lanzado por 20th Century Studios, deja claro que esta película será una experiencia visual y narrativa diferente.

La humanidad de Dek: Por primera vez, un Depredador muestra emociones reales. Su empatía y sentido del deber dan profundidad a un personaje que siempre fue símbolo de brutalidad.

Las criaturas del planeta: Inspiradas en animales como elefantes, murciélagos y gorilas, estas bestias llevan el diseño alienígena a un nuevo nivel. El tráiler sugiere que Dek deberá enfrentarse a un gigantesco gorila con púas, aunque se insinúa que hay enemigos aún más letales.

Los misterios del reparto: Se observan breves escenas de Elle Fanning interpretando a un segundo personaje, así como la aparición de un alienígena verde que parece un aliado de Dek, aumentando las especulaciones sobre nuevas especies en el universo Predator.

Un nuevo capítulo bajo la visión de Dan Trachtenberg

El filme está dirigido por Dan Trachtenberg, responsable de Prey (2022), una de las entregas más aclamadas de la saga. Trachtenberg regresa con un enfoque más ambicioso, apostando por una historia que combina acción intensa con una exploración emocional inédita en la franquicia. Su meta: mostrar que incluso un cazador puede tener alma.

Con una cinematografía impresionante y un diseño de criaturas que mezcla terror y asombro, Predator: Badlands promete renovar la franquicia con un tono épico y reflexivo.

Estreno y expectativas

Predator: Badlands llega a los cines el 7 de noviembre. Con un reparto liderado por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi, esta entrega promete ser el comienzo de una nueva era para el universo Predator, donde el cazador se convierte en héroe y la línea entre monstruo y humanidad se vuelve más difusa que nunca.