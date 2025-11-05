Predator: Badlands: el depredador tiene corazón

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

Después de Prey y Killer of Killers, ambas exclusivas de Hulu, los Yaoucha (la raza del Depredador) regresan a la pantalla grande con Predator: Badlands, dirigida nuevamente por Dan Trachtenberg. Esta vez, la historia ofrece una perspectiva completamente nueva: por primera vez, el protagonista es uno de los propios depredadores, transformando al villano clásico en un antihéroe con motivaciones emocionales.

Un rito de iniciación convertido en redención

La historia sigue a Deck, el hermano menor y marginado de su clan, quien es exiliado al planeta más peligroso del universo. Allí deberá superar pruebas letales para ganarse el derecho de portar su camuflaje y demostrar su valía como cazador.

Lo que podría haber sido un relato genérico de acción se convierte en una historia de madurez y honor. Deck no solo enfrenta bestias alienígenas, sino su propia inseguridad, su necesidad de pertenencia y la sombra de un hermano dominante.

Trachtenberg consigue que el espectador sienta empatía por una criatura diseñada para matar, y ese es uno de los mayores logros de Badlands.

Dirección sólida y acción creativa

El estilo de Trachtenberg se mantiene firme: historias simples ejecutadas con precisión. Cada escena tiene propósito, cada plano está pensado para intensificar el suspenso o revelar emociones.

El planeta donde transcurre la película es un laboratorio visual de supervivencia, lleno de flora y fauna hostil, que obliga a Deck a adaptarse constantemente. Ningún enfrentamiento se repite, y cada muerte es un despliegue de creatividad que mezcla brutalidad con ingenio.

Aunque Badlands es la primera película de la saga clasificada PG-13, no se siente menos violenta. Las batallas son viscerales, solo sustituyendo sangre humana por sangre alienígena.

Un dúo inesperado: Deck y Thea

El corazón de la película está en la relación entre Deck y Thea, una androide de Weyland-Yutani interpretada por Elle Fanning. Ella es amable, curiosa y casi inocente; él, impulsivo y orgulloso. Juntos forman una pareja dinámica que aporta equilibrio entre emoción y acción.

Su conexión ofrece momentos de humor y ternura poco comunes en la franquicia. Fanning logra una actuación encantadora, y el trabajo físico de Demetrius Schuster-Kaloa Matangi bajo la máscara del Predator es sorprendentemente expresivo.

Expandiendo la mitología Yaoucha

Uno de los puntos más fascinantes de Badlands es la exploración del código Yaoucha, las reglas que rigen la conducta de los cazadores. Esta ampliación del universo le da una dimensión cultural y espiritual que eleva a la franquicia por encima de simples películas de monstruos.

Trachtenberg no solo aporta más acción, sino también una identidad emocional y filosófica que reinterpreta al Predator no como una bestia, sino como una figura trágica que busca propósito.

Conclusión: una evolución necesaria

Con Predator: Badlands, Trachtenberg consolida una trilogía espiritual junto a Prey y Killer of Killers. El resultado es una película intensa, visualmente espectacular y emocionalmente inesperada.

Calificación: 8.5 de 10.

Badlands demuestra que incluso el cazador más implacable puede evolucionar, ofreciendo una mezcla perfecta de acción, emoción y redescubrimiento.