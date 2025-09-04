Postre de queso crema con granola, nueces y frutas

Acela Soler Estarlich
Este es uno de mis postres favoritos de preparar con los más pequeños de la casa, además de que es un snack perfecto y a mis hijos les encanta.
Un cremoso postre de queso crema acompañado de granola crujiente y frutas frescas de temporada.
Una receta sin complicaciones, lista en pocos minutos y que combina texturas y sabores de manera equilibrada: la suavidad del queso, el toque dulce de la fruta y el contraste crujiente de la granola. Ideal para servir en vasos individuales y disfrutar como un final ligero y elegante después de la comida.
Ingredientes
- 1 taza de queso crema (a temperatura ambiente)
- ½ taza de yogur natural o griego (sin azúcar)
- Miel (ajusta al gusto)
- 1 cucharadita de vainilla
- 1 ½ tazas de granola (casera o comprada)
- Nueces
- 2 tazas de frutas frescas variadas (fresas, arándanos, kiwi, mango, uvas, etc.)
Preparación
- En un bol, bate el queso crema con el yogur hasta obtener una mezcla suave y cremosa.
- Añade la miel y la vainilla, y mezcla bien.
- Lava y corta las frutas en trozos pequeños o en láminas, según prefieras.
- En vasos o copas individuales, montamos el postre por capas:
- Primero una capa de granola.
- Luego una capa de la mezcla de queso crema.
- Después, una capa de frutas frescas o nueces o ambas, como a usted le guste.
Tip: Este postre es ideal prepararlo para consumir el mismo día, porque si no, la granola se puede ablandar y lo que queremos es que se mantenga crujiente.
¡Buen provecho!
Cocina con Acela es un proyecto culinario que ofrece clases y eventos donde aprenderás a preparar deliciosos platos de la cocina tradicional valenciana y mediterránea.
Para información de recetas y clases, me encuentras en Instagram y Facebook por Cocina Con Acela.