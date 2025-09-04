Postre de queso crema con granola, nueces y frutas

Acela Soler Estarlich

Este es uno de mis postres favoritos de preparar con los más pequeños de la casa, además de que es un snack perfecto y a mis hijos les encanta.

Un cremoso postre de queso crema acompañado de granola crujiente y frutas frescas de temporada.

Una receta sin complicaciones, lista en pocos minutos y que combina texturas y sabores de manera equilibrada: la suavidad del queso, el toque dulce de la fruta y el contraste crujiente de la granola. Ideal para servir en vasos individuales y disfrutar como un final ligero y elegante después de la comida.

Ingredientes

1 taza de queso crema (a temperatura ambiente)

½ taza de yogur natural o griego (sin azúcar)

Miel (ajusta al gusto)

1 cucharadita de vainilla

1 ½ tazas de granola (casera o comprada)

Nueces

2 tazas de frutas frescas variadas (fresas, arándanos, kiwi, mango, uvas, etc.)

Preparación

En un bol, bate el queso crema con el yogur hasta obtener una mezcla suave y cremosa. Añade la miel y la vainilla, y mezcla bien. Lava y corta las frutas en trozos pequeños o en láminas, según prefieras. En vasos o copas individuales, montamos el postre por capas:

Primero una capa de granola.

Luego una capa de la mezcla de queso crema.

Después, una capa de frutas frescas o nueces o ambas, como a usted le guste.

Tip: Este postre es ideal prepararlo para consumir el mismo día, porque si no, la granola se puede ablandar y lo que queremos es que se mantenga crujiente.

¡Buen provecho!

