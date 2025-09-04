jueves

septiembre 04, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Postre de queso crema con granola, nueces y frutas

(Foto/Archivo)

Acela Soler Estarlich

Este es uno de mis postres favoritos de preparar con los más pequeños de la casa, además de que es un snack perfecto y a mis hijos les encanta.

Un cremoso postre de queso crema acompañado de granola crujiente y frutas frescas de temporada.

Una receta sin complicaciones, lista en pocos minutos y que combina texturas y sabores de manera equilibrada: la suavidad del queso, el toque dulce de la fruta y el contraste crujiente de la granola. Ideal para servir en vasos individuales y disfrutar como un final ligero y elegante después de la comida.

Ingredientes

  •  1 taza de queso crema (a temperatura ambiente)
  • ½ taza de yogur natural o griego (sin azúcar)
  • Miel (ajusta al gusto)
  • 1 cucharadita de vainilla
  • 1 ½ tazas de granola (casera o comprada)
  • Nueces
  • 2 tazas de frutas frescas variadas (fresas, arándanos, kiwi, mango, uvas, etc.)

Preparación

  1. En un bol, bate el queso crema con el yogur hasta obtener una mezcla suave y cremosa.
  2. Añade la miel y la vainilla, y mezcla bien.
  3. Lava y corta las frutas en trozos pequeños o en láminas, según prefieras.
  4. En vasos o copas individuales, montamos el postre por capas:

  •  Primero una capa de granola.
  • Luego una capa de la mezcla de queso crema.
  • Después, una capa de frutas frescas o nueces o ambas, como a usted le guste.

Tip: Este postre es ideal prepararlo para consumir el mismo día, porque si no, la granola se puede ablandar y lo que queremos es que se mantenga crujiente.

¡Buen provecho!

Cocina con Acela es un proyecto culinario que ofrece clases y eventos donde aprenderás a preparar deliciosos platos de la cocina tradicional valenciana y mediterránea.

Para información de recetas y clases, me encuentras en Instagram y Facebook por Cocina Con Acela. 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 632

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
207

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: