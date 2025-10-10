viernes

octubre 10, 2025

Policías orientan a estudiantes en Caguas

(Foto/Suministrada)
CAGUAS – Agentes de la Policía de Puerto Rico llevaron mesas informativas a la escuela Antonio Domínguez Nieves de Caguas.

En dicha escuela se orientaron los estudiantes de diferentes de escuelas intermedia y superior. Varios estudiantes se mostraron interesados sobre el programa de reclutamiento a la Policía.

En la actividad estuvieron unidades de Explosivos, Liga Atlética Policiaca y unidad Canina, dicha iniciativa estuvo a cargo de la maestra Yaira Ortiz

El Negociado de la Policía de Puerto Rico del área de Caguas, dirigidos por el teniente coronel Gerardo Oliver Franco, continúa con el compromiso de seguir llevando estas campañas educativas, con el fin de fortalecer la confianza y brindar a los estudiantes herramientas para su seguridad.

