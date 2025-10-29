miércoles

Policía y CIC investigan escalamiento en Paseo del Prado, Carolina

CAROLINA – Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Precinto de Carolina Sur, investigaron un escalamiento, reportado en una residencia de la calle Plantío, en la urbanización Paseo del Prado, de dicho municipio.
 
Según informó el querellante, al llegar a su residencia se percató que había sido escalada. De acuerdo al perjudicado, alguien forzó la puerta que conecta con el área del patio y la residencia, rompiéndola obteniendo el acceso al interior de la estructura.
 
En el lugar, se apropiaron de una caja fuerte, que se encontraba en el garaje, con $140 mil en efectivo en su interior y $25 mil en prendas de oro. Además, de una cámara, una computadora Mac y documentos personales como pasaporte y seguro social del perjudicado. El valor de dicha propiedad (caja fuerte, cámara y computadora) fue estimado en $6,256.00.
 
Mientras que las habitaciones del segundo piso se encontraban desordenadas, por lo que no se descarta que otros artículos hayan sido hurtados.
 
Personal de la División de Servicios Técnicos del CIC de Carolina tomaron 115 fotos y levantando 23 tarjetas de huellas.
 
La agente Ashley Colón, adscrita al Precinto de Carolina Sur, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Propiedad del CIC de Carolina para que continúen con la investigación.   
 

