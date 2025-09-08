Policía Municipal de Carolina arresta a individuo que apuntaba con arma en Villa Carolina

CAROLINA – La Policía Municipal de Carolina logró anoche el arresto de un individuo que caminaba por varias calles de la Urbanización Villa Carolina apuntando indiscriminadamente con un arma de fuego. La Policía Municipal se hizo cargo del caso que, ahora, está en espera de una orden de allanamiento para la recuperación de evidencia en una residencia dentro de la misma comunidad.

Una llamada ciudadana alertó a la Policía Municipal de Carolina sobre una serie de detonaciones en la calle 603 de Villa Carolina. Al personarse al lugar, la policía municipal atendió la querella de una maestra retirada junto a su madre – ambas personas de la tercera edad, quienes denunciaron que un individuo las había amenazado con un arma de fuego y realizó una detonación.

Vecinos del lugar apuntaron hacia una residencia en la calle 606 de Villa Carolina- como el lugar donde se encontraba la persona sospechosa de estos actos. Luego de asegurar la zona, los agentes municipales lograron el arresto de Paul Michael Henríquez Copón de 46 años. Henríquez Copón quien tiene antecedentes criminales, se identificó como la persona que se le observó caminando por la calle apuntando indiscriminadamente hacia varios vehículos y residencias.

Según informó la policía municipal, el individuo también tiene licencia para la portación de armas.

Actualmente, la Policía Municipal de Carolina diligencia una orden de allanamiento de la casa donde se produjo el arresto y la radicación de cargos por violación a la ley de armas, entre otros delitos.