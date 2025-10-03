viernes

octubre 03, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Policía investiga múltiples disparos en el Coliseo de Puerto Rico en Hato Rey

Coliseo de Puerto Rico. (Foto/Suministrada)
  • Visitas: 22

SAN JUAN – La Policía investiga unos disparos, a eso de las 2:53 de la madrugada del viernes, al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en Hato Rey.

Según el reporte de la Policía, se recibió una llamada telefónica al cuartel sobre la situación. Al llegar al lugar y entrevistar al querellante, este indicó que se escucharon múltiples disparos de arma de fuego frente al edificio. Posteriormente, se constató que la estructura presentaba varios impactos de bala.

Se informó que dentro del edificio se encontraban cuatro empleados, que no resultaron afectados.

Agentes de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, recopilaron varios casquillos de bala de diferentes calibres.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 636

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
270

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: