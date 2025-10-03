Policía investiga múltiples disparos en el Coliseo de Puerto Rico en Hato Rey

SAN JUAN – La Policía investiga unos disparos, a eso de las 2:53 de la madrugada del viernes, al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en Hato Rey.

Según el reporte de la Policía, se recibió una llamada telefónica al cuartel sobre la situación. Al llegar al lugar y entrevistar al querellante, este indicó que se escucharon múltiples disparos de arma de fuego frente al edificio. Posteriormente, se constató que la estructura presentaba varios impactos de bala.

Se informó que dentro del edificio se encontraban cuatro empleados, que no resultaron afectados.

Agentes de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, recopilaron varios casquillos de bala de diferentes calibres.