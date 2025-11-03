lunes

noviembre 03, 2025

Policía identifica mujer que se quitó la vida en estación Texaco de Caguas

(Foto/Suministrada)
CAGUAS – Agentes de la Policía de Puerto Rico investigaron el caso de una persona fallecida en una estación de gasolina Texaco situada en el kilómetro 26.2 de la carretera 172 en Caguas.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron en el interior de un vehículo Nissan Sentra a una mujer identificada como Beatriz Lebrón Ruíz, de 51 años, quien presuntamente se quitó la vida.

La investigación fue asumida por el agente Pedro A. González, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, junto al fiscal de turno.

Si usted o alguien que conoce se siente agobiado o está considerando el suicidio, es importante buscar ayuda. Puede llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023 (1-888-672-7622 TDD) las 24 horas del día, los siete días de la semana, libre de costo y confidencial. 

Encuesta
7

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

