Policía detiene vecina violenta con bate y cuchillo en Naguabo

NAGUABO – Una mujer de 30 años fue arrestada la noche del lunes en la urbanización Brisas de Naguabo tras un incidente violento.

Según la Policía, un joven de 22 años escuchó ruidos fuera de su residencia y vio a su vecina armada con un bate de aluminio y un cuchillo.

La mujer lo agredió, y su hermano de 20 años intervino, logrando desarmarla y controlar la situación.

Cuando la Policía llegó, los hombres sujetaban a la mujer, quien fue arrestada.

El caso será consultado con la Fiscalía de Humacao para la posible radicación de cargos criminales.