noviembre 03, 2025

Policía continúa la búsqueda de mujer identificada como desaparecida (Ampliación)

(Foto/Suministrada)
HUMACAO – Luego de que la Policía de Puerto Rico iniciara una investigación por agentes adscritos a la división de homicidios del CIC de Humacao, se determinó activar el Alerta Rosa para sumar la colaboración de los ciudadanos en la búsqueda de una mujer desaparecida o secuestrada, iniciada por el cuerpo de investigaciones criminales del área de Humacao, desde 2 de noviembre de 2025.
 
El superintendente de la Policía, Joseph González, solicita cooperación ciudadana para poder dar con el paradero de Wesleany Martínez Ocasio de 19 años de edad, quien desapareció y fue vista por última vez en el área del balcón de su residencia, en el sector Fernández, barrio Candelero Arriba en Humacao.
 
Martínez Ocasio, mide 5’06”, tez blanca, ojos color marrón, cabello negro y como seña particular posee una cicatriz en el área de la muñeca de su mano derecha. 
 
Para sumar un esfuerzo adicional al del equipo de investigadores, la Policía determinó activar la Alerta Rosa.
 
La Alerta Rosa NO sustituye la investigación ya iniciada por la Policía. Esta es solo una herramienta adicional en la búsqueda de una mujer para identificar cualquier información adicional que pueda apoyar el trabajo ya iniciado por los agentes.
 
Si usted tiene información que nos ayúdeme a dar con el paradero d Wesleany Martínez Ocasio de 19 años de edad, favor de comunicarse a la línea confidencial 787-343-2020, al sistema 9-1-1 o al cuartel más cercano.

(Foto/Suministrada)

