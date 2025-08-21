Policía busca a adolescente desaparecida en Canóvanas desde junio

CANÓVANAS – La Policía de Puerto Rico está realizando una búsqueda para localizar a una adolescente de 16 años que fue reportada como desaparecida en Canóvanas.

Según las autoridades, Niomaris Denise Durán Machicote no ha sido vista desde el 5 de junio de 2025. La denuncia fue presentada formalmente el 18 de agosto de ese año por la trabajadora social Deborah Sánchez Carrasquillo.

La joven se describe como de piel oscura, con una altura aproximada de 1,60 metros, peso de unos 45 kilogramos, ojos color café y cabello negro. Entre sus características distintivas se encuentra vitiligo en la parte izquierda del rostro y en la barbilla.

En el momento en que se perdió su rastro, portaba un conjunto de dormir rosa con estampado de tazas.

Las autoridades indicaron que esta no es la primera ocasión en que la menor ha dejado su residencia sin notificar.

Quien tenga información sobre su ubicación puede comunicarse de forma confidencial con la Policía de Puerto Rico al número 787-343-2020, o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas adscrita a la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 o 2463.