Plaza Carolina celebra la sexta edición del Comic Blast

CAROLINA – Durante el fin de semana, 6 y 7 de septiembre, Plaza Carolina celebrará la sexta edición del Plaza Carolina Comic Blast. Este es un evento gratuito que reúne a fanáticos de la cultura popular, el animé, el cómic y los videojuegos. Además, ofrecerá entretenimiento para toda la familia.

Durante los dos días, los visitantes podrán disfrutar de más de 35 exhibidores con mercancía y arte original, torneos de videojuegos y cartas con premios, y un concurso de cosplay con premios en metálico de $500, $300 y $200 para los tres primeros lugares.

El programa de actividades incluye experiencias diseñadas para toda la familia, entre estas la Jedi Academy en colaboración con Sabers Legends Academy y Mauro Ballet, manualidades y pintacaritas para los niños, un ‘Meet and Greet’ con los personajes de Inside Out, caricaturas en vivo a cargo de Carlos Tirado, un ‘photobooth’ gratuito con tarjeta conmemorativa estilo Pokémon y un ‘K-Pop Random Dance’. Además, habrá un conversatorio con el equipo de producción de la serie animada puertorriqueña Rockolandia que transmite Teleonce y una charla con los creadores de Guineo Video que producen la comedia Biombo en YouTube con una mezcla de ‘live action’ y estética 2D.

“El Plaza Carolina Comic Blast se ha convertido en un punto de encuentro anual para la comunidad ‘geek’ y las familias de la región. Nuestra meta es continuar ofreciendo un evento inclusivo que celebre la creatividad, el talento local y la cultura popular, con actividades para todas las edades”, dijo la directora de mercadeo de Plaza Carolina, Ana Ivelisse Feliciano.

La música que complementará la jornada estará a cargo de DJ Julianne Kay y las bandas locales That Band el sábado 6 e Inzomnia el domingo, 7 de septiembre para cerrar el evento.

El Plaza Carolina Comic Blast ocupará diversas áreas del centro comercial en ambos niveles, integrando actividades simultáneas para que cada visitante encuentre opciones de entretenimiento.

La entrada es libre de costo. Para más información, visite www.plazacarolina.com o las redes sociales de Plaza Carolina.