Postres artesanales veganos que celebran lo natural, lo nutritivo y lo delicioso.

Plantolicious es una marca dedicada a la repostería vegana. A través de este emprendimiento, Krystel M. Ortiz Ramos ofrece postres exquisitos confeccionados a base de plantas, libres de gluten, aditivos y azúcares refinadas.

Este proyecto artesanal surgió por una necesidad: complacer el antojo de algo dulce pero saludable. Ortiz Ramos, quien es vegana, relató que ama los postres; es por eso que decidió buscar recetas saludables sin ingredientes derivados de algún animal. Comenzó en el 2021 preparando postres para sí misma y sus familiares. Luego de la retroalimentación positiva de todos los que probaban sus creaciones, decidió comenzar con su proyecto.

Plantolicious, que significa “planta deliciosa” según el significado que le otorga la artesana, se formalizó en el 2022, pero el amor por la repostería que siente Ortiz Ramos está desde que es una niña.

“Mi amor por la repostería lo he tenido desde que tengo memoria. Mi mamá, desde que soy pequeña, hacía donas, bizcochos y siempre me gustó ver cómo los preparaba y yo hacerlos con ella. A partir de ahí, siempre me he mantenido haciendo postres. Comencé con bizcochos de cajitas, los regalaba y llegó el momento en el que me di cuenta de que podía hacer de esto algo para explorar en el emprendimiento”, añadió.

La marca cuenta con un menú vegano variado que incluye galletas, ‘cheesecake’, bizcochos, ‘cupcakes’ y donas. Los sabores de sus creaciones dependen de la temporada; en verano suele utilizar frutas como el mango, la parcha y sabores tropicales. El sabor de estos postres es uno muy fresco, por lo que la repostera aseguró, a manera de ejemplo, que en un postre de guayaba se siente el sabor de la guayaba fresca al instante.

En la temporada de otoño destacan los postres con la combinación de calabaza local rostizada, batata mamella y especies. Por otro lado, resaltan en el menú los postres más cítricos, como el de naranja y vainilla de vainas con queso crema a base de anacardos y frambuesas. Otro de los postres destacados es el de ‘red velvet’; este pastel tiene el color típico sin los colorantes artificiales, pues está hecho con polvo de remolacha orgánico y encima tiene un queso crema a base de anacardos.

Para los amantes del chocolate, Plantolicious tiene el bizcocho de chocolate de avellanas, hecho con cacao en polvo, avellanas y dátiles, mejor conocido como el choco-nutella por su sabor. Además, está el pastel de guayaba, coco y vainilla; este está elaborado con guayabas cosechadas por la emprendedora, demostrando su compromiso por lo orgánico y natural. También tiene el bizcocho de vainilla y parcha, que es uno de los más sobresalientes en el menú.

“Todos nuestros postres son a base de plantas, no tienen ningún derivado de algún animal, no tienen gluten, ni azúcares refinadas, endulzamos con dátiles, agave, ‘monk fruit’, que es un endulzante natural, azúcar de coco y utilizamos frutas frescas y algunas cosechadas en mi casa… Todo es orgánico”, comentó.

La alimentación a base de plantas llegó a la vida de la repostera, quien también es enfermera de profesión, luego de ver un documental sobre la industria de la pesca. El documental le impresionó al punto que decidió no seguir promocionando dichas industrias y el sufrimiento de los animales, lo que la llevó a transformar su alimentación.

Es esa pasión que se activó luego de ver el documental y cambió su alimentación es la que también se ve reflejada en la calidad de sus productos.

“La calidad de los ingredientes que utilizo es la mejor; siempre tiendo a hacer la investigación de lo que es el producto, siempre miro los ingredientes y me aseguro de que no tengan aditivos. Además, siempre busco comprar frutas de agricultores locales para garantizar la mejor calidad”, expresó.

No importa si eres vegano o no, estos postres están hechos para captar el paladar de cualquiera. La emprendedora sostuvo que no porque sean veganos y saludables se compromete el sabor, ya que para ella “lo más importante es llevar bienestar y demostrar que lo saludable y vegano no tiene por qué ser aburrido”.

“Estos postres son perfectos para aquellos que están a dieta; puedes darte el gustito, sin que te dé culpa y sin dañar la salud; lo que van a consumir es completamente nutritivo y les va a satisfacer su antojo… lo peor que puede pasar es que quieras comerte más de uno”, afirmó.

Para pedidos, pueden hacerlos a través de su página web www.plantolicious.com o a través de las redes Facebook: Plantolicious o en Instagram: @planto.licious. Para cotizaciones pueden escribir al 787-662-2924.

Galería