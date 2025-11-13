Personal de seguridad de Carolina se capacita sobre atención a personas con autismo

CAROLINA – Personal del componente de seguridad del Municipio Autónomo de Carolina participó de un ciclo de talleres sobre el trato y el manejo adecuado de una situación de emergencia que involucre a una persona con el trastorno espectro autista. La capacitación al personal municipal que atiende directamente a los ciudadanos en caso de una emergencia se realizó en colaboración con SER de Puerto Rico.

El doctor Francisco González, sicólogo clínico y director del Departamento de Ciencias de la Conducta de SER educó al personal de la Gerencia de Seguridad de Carolina que incluye a la Policía Municipal, el Departamento de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, los Bomberos Municipales y el Departamento de Servicios Integrados de Seguridad y Tecnología Virtual.

Como parte de los esfuerzos del programa Carolina Segura y en Paz, el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, organizó la capacitación del personal municipal de emergencia extendiendo la invitación a las policías municipales de la región norte para que pudieran beneficiarse de este ciclo de talleres. Los municipios de Luquillo, Río Grande, Vega Baja, Ceiba y Fajardo, además de personal de la Oficina de Antelación a Juicio de Carolina, aceptaron la invitación para capacitarse en estos talleres que se realizaron en la Legislatura Municipal de Carolina.

Entre los temas discutidos, se capacitó en el reconocimiento de señales que pudiesen indicar que se interactúa con una persona del espectro autista, señales de angustia, protocolos de desescalada, adaptaciones sensoriales como la luz, ruido y distancia personal, y en la importancia de presentar empatía con la condición; todo esto para proteger la dignidad de las personas con autismo y evitar procedimientos que puedan intensificar el estrés o la confusión en escenarios de emergencia.