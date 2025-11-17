lunes

noviembre 17, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Tiroteo y persecución en Carolina: Policía detiene sospechoso herido en intercambio de disparos

(Foto/Suministrada) 
  • Visitas: 163

CAROLINA – Lo que comenzó como una intervención rutinaria de la Policía Municipal en Carolina escaló rápidamente a un tiroteo.

Sujetos desde un vehículo en marcha dispararon contra los agentes, generando una persecución de alto riesgo donde continuaron los disparos.

Las detonaciones se registraron en la carretera 187, ubicada en Isla Verde, Carolina. La persecución finalizó con la detención del sujeto en la avenida Roberto Sánchez Vilella, específicamente en el puente del expreso Baldorioty de Castro.

En respuesta, los policías repelieron la agresión y lograron detener a uno de los atacantes, quien sufrió una herida de bala. La operación resultó en la incautación de un arma y un vehículo.

Afortunadamente, ningún oficial fue lesionado y los investigadores trabajan para identificar a otros implicados.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 642

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
10

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: