Tiroteo y persecución en Carolina: Policía detiene sospechoso herido en intercambio de disparos

CAROLINA – Lo que comenzó como una intervención rutinaria de la Policía Municipal en Carolina escaló rápidamente a un tiroteo.

Sujetos desde un vehículo en marcha dispararon contra los agentes, generando una persecución de alto riesgo donde continuaron los disparos.

Las detonaciones se registraron en la carretera 187, ubicada en Isla Verde, Carolina. La persecución finalizó con la detención del sujeto en la avenida Roberto Sánchez Vilella, específicamente en el puente del expreso Baldorioty de Castro.

En respuesta, los policías repelieron la agresión y lograron detener a uno de los atacantes, quien sufrió una herida de bala. La operación resultó en la incautación de un arma y un vehículo.

Afortunadamente, ningún oficial fue lesionado y los investigadores trabajan para identificar a otros implicados.