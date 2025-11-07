Pastor Héctor Delgado impacta residencial Puerto Real en Fajardo

FAJARDO — El pastor Héctor Delgado realizó una impactante visita al Residencial Puerto Real en Fajardo, donde compartió un mensaje de fe, restauración y unidad comunitaria, a raíz del reciente suceso en el que tres personas perdieron la vida.

La actividad, organizada bajo el espíritu de compasión y servicio, reunió a organizaciones, iglesias, líderes municipales y jóvenes voluntarios en un esfuerzo solidario que tocó profundamente a los residentes.

El Pastor Delgado, quien hace 17 años vivió su encuentro transformador con Jesús, explicó que su misión desde entonces ha sido clara, estar donde está la verdadera necesidad, fortalecer a las familias y llevar luz a los lugares que atraviesan momentos de dolor.

“Hace 17 años entendí que el llamado de Jesús no es simplemente llamarnos iglesia, sino ser la iglesia. Estar donde hay necesidad, combatir las tinieblas y suplir lo que hace falta. En Puerto Real, fuimos testigos de lo que Dios puede hacer cuando su pueblo se une”, expresó el Pastor Héctor Delgado quien nombró esta intervención “era necesario que pasara por Samaria” inspirado en el pasaje bíblico de Juan 4:4-42, recordando que Jesús, subrayando el llamado a ir donde otros no van y acompañar a los que más lo necesitan.

La jornada contó con el respaldo de la Fundación Azriel, Maranatha Radio Ministries, el equipo Varsity de Jireh Kingdom Christian Academy de Río Grande, el evangelista Alex Capó (antes Alex Trujillo), y la Iglesia Maranatha de Fajardo, junto al pastor Julio Ramos y un grupo de colaboradores comprometidos. El alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez, junto a su personal municipal, también se sumó al esfuerzo.

Durante la visita, las familias del residencial fueron impactadas con clínicas de baloncesto para niños y jóvenes, compras de alimentos, entrega de juguetes, oraciones, acompañamiento y un mensaje de esperanza.

El ambiente estuvo marcado por rostros de alegría, abrazos, palabras de aliento y la certeza de que aun en medio del dolor, la comunidad cuenta con manos extendidas dispuestas a servir.