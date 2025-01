Pastor cataloga delito entrada abrupta de manifestante a misa de la Gobernadora

FAJARDO – Ayer, mientras se realizaba una misa en la Iglesia Santa Teresita, previo a la juramentación y toma de posesión de la gobernadora Jennifer González Colón, una manifestante identificada como Adriana Nicole Vázquez Pérez irrumpió en el evento religioso atacando verbal y abruptamente a la gobernadora, quien participaba del servicio junto a su familia y allegados.

La joven, también identificada como “AudriNix”, nombre que utiliza en sus redes sociales, se refirió a la gobernadora con palabras soeces y con amenazas directas como “muerte al PNP, muerte, Jennifer”.

El pastor Reinaldo López, de la Iglesia Ekklesia Internacional, fue uno de los invitados del presidente del Senado y de la gobernadora. Estuvo presente en la juramentación de los cuerpos y se expresó en su cuenta de X reclamando la intervención de las autoridades.

“Es un delito irrumpir en un servicio religioso y más aún si es para amenazar. ¿Dónde está el comisionado de la Policía que aún no ha arrestado a la que se dirigió a la gobernadora hoy en la misa? ¿Por qué no le han radicado cargos? Si no hay precedentes, no habrá orden en P.R.”, destacó López.

También en un diálogo en el programa radial «El Reto de la Mañana» de Ekklesia Visión 1600 AM, el pastor catalogó el evento como uno de ley y orden, excepto por dos personas que debieron respetar el nivel de prestigio del evento.

“¿Cómo podemos crear precedente de respeto a la casa de Dios y a un evento de estado como el del jueves, en el que teníamos representación hasta del presidente de Estados Unidos, si no es sometiendo a estas personas a la consideración de las autoridades? Entrar a una iglesia e interrumpir un servicio religioso es un delito, y lo agrava que esa joven se haya referido así de la gobernadora, que es una oficial electa por el pueblo”, reiteró también el pastor Reinaldo López.

Por su parte, la gobernadora Jennifer González dejó el incidente en manos de las autoridades.