Les comparto una receta diferente, sencilla de preparar y con un resultado espectacular: Pastel de berenjenas con huevo y queso. Al principio, a mí me pareció una combinación poco usual, pero una vez lo probamos en casa, nos gustó mucho.
Un plato ideal para una comida ligera, fresca y llena de sabor.
Ingredientes
- 2 berenjenas
- 3 huevos
- 1 tarrina de queso crema
- ½ diente de ajo picado
- 4 lascas de jamón de York
- Eneldo al gusto (si no encuentras puede sustituirse por perejil)
- Aceite de oliva extra virgen
- Sal
Preparación
- Cortamos las berenjenas en láminas, las salamos y las asamos en una plancha o sartén con un poco de aceite de oliva. También pueden hacerse al horno. Cuando estén doradas, las retiramos y reservamos.
- Batimos los tres huevos, hacemos una tortilla o tipo revoltillo y, una vez lista, la cortamos en cuadraditos y reservamos.
- En un bol, mezclamos el queso crema con el ajo picado y el eneldo o perejil. Esta será la base cremosa de nuestro pastel.
- Sobre un papel de horno colocamos las láminas de berenjena, extendemos la crema de queso, añadimos las lascas de jamón y repartimos los trocitos de tortilla.
- Con ayuda del papel, enrollamos con cuidado hasta formar un tronco compacto.
- Envolvemos el tronco en papel de aluminio o film transparente y lo guardamos en la nevera durante 2 o 3 horas.
- Pasado el reposo, lo sacamos de la nevera y decoramos al gusto: con hierbas frescas, unas semillas o un chorrito de aceite de oliva. ¡Listo para disfrutar!
Este pastel se puede comer frío o caliente y es divino cuando tenemos amigos o familia en casa para dejarlo preparado en la nevera.
Un plato versátil, fácil y perfecto para sorprender en la mesa sin complicaciones.
¡Buen provecho!
Cocina con Acela es un proyecto culinario que ofrece clases y eventos donde aprenderás a preparar deliciosos platos de la cocina tradicional valenciana y mediterránea. Me encuentras en Instagram y Facebook por Cocina con Acela.