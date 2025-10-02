jueves

octubre 02, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Pastel de Berenjenas con huevo y queso

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 102

Les comparto una receta diferente, sencilla de preparar y con un resultado espectacular: Pastel de berenjenas con huevo y queso. Al principio, a mí me pareció una combinación poco usual, pero una vez lo probamos en casa, nos gustó mucho.

Un plato ideal para una comida ligera, fresca y llena de sabor.

Ingredientes

  • 2 berenjenas
  • 3 huevos
  • 1 tarrina de queso crema
  • ½ diente de ajo picado
  • 4 lascas de jamón de York
  • Eneldo al gusto (si no encuentras puede sustituirse por perejil)
  • Aceite de oliva extra virgen
  • Sal

Preparación

  1. Cortamos las berenjenas en láminas, las salamos y las asamos en una plancha o sartén con un poco de aceite de oliva. También pueden hacerse al horno. Cuando estén doradas, las retiramos y reservamos.
  2. Batimos los tres huevos, hacemos una tortilla o tipo revoltillo y, una vez lista, la cortamos en cuadraditos y reservamos.
  3. En un bol, mezclamos el queso crema con el ajo picado y el eneldo o perejil. Esta será la base cremosa de nuestro pastel.
  4. Sobre un papel de horno colocamos las láminas de berenjena, extendemos la crema de queso, añadimos las lascas de jamón y repartimos los trocitos de tortilla.
  5. Con ayuda del papel, enrollamos con cuidado hasta formar un tronco compacto.
  6. Envolvemos el tronco en papel de aluminio o film transparente y lo guardamos en la nevera durante 2 o 3 horas.
  7. Pasado el reposo, lo sacamos de la nevera y decoramos al gusto: con hierbas frescas, unas semillas o un chorrito de aceite de oliva. ¡Listo para disfrutar!

Este pastel se puede comer frío o caliente y es divino cuando tenemos amigos o familia en casa para dejarlo preparado en la nevera.

Un plato versátil, fácil y perfecto para sorprender en la mesa sin complicaciones.

¡Buen provecho!

Cocina con Acela es un proyecto culinario que ofrece clases y eventos donde aprenderás a preparar deliciosos platos de la cocina tradicional valenciana y mediterránea. Me encuentras en Instagram y Facebook por Cocina con Acela.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 636

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
270

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: