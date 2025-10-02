Les comparto una receta diferente, sencilla de preparar y con un resultado espectacular: Pastel de berenjenas con huevo y queso. Al principio, a mí me pareció una combinación poco usual, pero una vez lo probamos en casa, nos gustó mucho.

Un plato ideal para una comida ligera, fresca y llena de sabor.

Ingredientes

2 berenjenas

3 huevos

1 tarrina de queso crema

½ diente de ajo picado

4 lascas de jamón de York

Eneldo al gusto (si no encuentras puede sustituirse por perejil)

Aceite de oliva extra virgen

Sal

Preparación

Cortamos las berenjenas en láminas, las salamos y las asamos en una plancha o sartén con un poco de aceite de oliva. También pueden hacerse al horno. Cuando estén doradas, las retiramos y reservamos. Batimos los tres huevos, hacemos una tortilla o tipo revoltillo y, una vez lista, la cortamos en cuadraditos y reservamos. En un bol, mezclamos el queso crema con el ajo picado y el eneldo o perejil. Esta será la base cremosa de nuestro pastel. Sobre un papel de horno colocamos las láminas de berenjena, extendemos la crema de queso, añadimos las lascas de jamón y repartimos los trocitos de tortilla. Con ayuda del papel, enrollamos con cuidado hasta formar un tronco compacto. Envolvemos el tronco en papel de aluminio o film transparente y lo guardamos en la nevera durante 2 o 3 horas. Pasado el reposo, lo sacamos de la nevera y decoramos al gusto: con hierbas frescas, unas semillas o un chorrito de aceite de oliva. ¡Listo para disfrutar!

Este pastel se puede comer frío o caliente y es divino cuando tenemos amigos o familia en casa para dejarlo preparado en la nevera.

Un plato versátil, fácil y perfecto para sorprender en la mesa sin complicaciones.

¡Buen provecho!

Cocina con Acela es un proyecto culinario que ofrece clases y eventos donde aprenderás a preparar deliciosos platos de la cocina tradicional valenciana y mediterránea. Me encuentras en Instagram y Facebook por Cocina con Acela.