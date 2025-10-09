Pasta vegana “Marry me Pasta” Goya

GOYA
Ingredientes
- 2 latas de garbanzos Goya
- 2 cdas. de mantequilla vegana
- 1 cdta. de orégano Goya
- ¼ cda. de pimienta Goya
- 2 cdtas. de ajo picado Goya o 4 dientes de ajos picados
- ½ taza de sundried tomatoes en aceite
- 1 taza de queso mozzarella rallado vegano
- ¼ taza de levadura nutricional
- 2 cdas. de albahaca fresca picada
- 1½ taza de leche de coco Goya sin azúcar
- ½ a 1 cdta. de sal Goya
- ½ a 1 cdta. de pimiento rojo Goya triturado (opcional)
- 1 lb. de pasta Goya
Procedimiento
- Hervir la pasta como dice el empaque.
- Saltear mantequilla, ajo, orégano, pimienta y sal.
- Añade los garbanzos y, cuando cojan un poco de color, coloca los sundried tomatoes; saltea unos minutos.
- Echa la leche de coco, levadura nutricional y queso; cocina hasta que la salsa espese.
- Añade albahaca y ajusta la sal.
- Con la salsa lista, añade la pasta y disfruta tu plato.
¡Buen provecho!