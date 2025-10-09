viernes

Pasta vegana “Marry me Pasta” Goya

(Foto/Archivo)
GOYA

Ingredientes

  • 2 latas de garbanzos Goya
  • 2 cdas. de mantequilla vegana
  • 1 cdta. de orégano Goya
  • ¼ cda. de pimienta Goya
  • 2 cdtas. de ajo picado Goya o 4 dientes de ajos picados
  • ½ taza de sundried tomatoes en aceite
  • 1 taza de queso mozzarella rallado vegano
  • ¼ taza de levadura nutricional
  • 2 cdas. de albahaca fresca picada
  • 1½ taza de leche de coco Goya sin azúcar
  • ½ a 1 cdta. de sal Goya
  • ½ a 1 cdta. de pimiento rojo Goya triturado (opcional)
  • 1 lb. de pasta Goya

Procedimiento

  1. Hervir la pasta como dice el empaque.
  2. Saltear mantequilla, ajo, orégano, pimienta y sal.
  3. Añade los garbanzos y, cuando cojan un poco de color, coloca los sundried tomatoes; saltea unos minutos.
  4. Echa la leche de coco, levadura nutricional y queso; cocina hasta que la salsa espese.
  5. Añade albahaca y ajusta la sal.
  6. Con la salsa lista, añade la pasta y disfruta tu plato.

¡Buen provecho!

