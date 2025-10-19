Pasando el desierto en victoria Parte 2

Capellán Madeline Merced

Como nos recuerda Salmo 23:4 (RVR1960): “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento.” ¡Qué promesa tan poderosa! No importa cuán oscuro sea el desierto, si el Señor está con nosotros, podemos caminar en victoria.

Como bien dijo Samuel Pérez Millos, destacado teólogo español, en su obra “Dios en la Tormenta” (2009): “El desierto es el escenario donde Dios revela su suficiencia. Es allí donde aprendemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, y su presencia nos da la fuerza para seguir adelante”. Esta dependencia es la que nos lleva a crecer, a fortalecer nuestra relación con Dios y a encontrar propósitos divinos aún en medio de las pruebas más difíciles.

Josué es un ejemplo extraordinario de cómo se puede pasar el desierto en victoria. Desde joven, él acompañó a Moisés y fue testigo de las maravillas de Dios. Pero su verdadera prueba vino cuando fue enviado como uno de los doce espías a explorar la Tierra Prometida. Mientras que 10 de los espías trajeron un informe negativo y desalentador, Josué y Caleb mantuvieron su fe en las promesas de Dios. En medio de la oposición y el temor, ellos decidieron creer que Dios podía darles la victoria.

La victoria de Josué no comenzó cuando cruzaron el Jordán para tomar la tierra, sino que comenzó en el desierto. Fue allí, en medio de la incertidumbre y la dificultad, donde Josué decidió poner su confianza en Dios y en sus promesas.

En Números 14:8-9 (NVI), Josué y Caleb le dijeron al pueblo: “Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya no tienen protección, porque el Señor está con nosotros. ¡No les tengan miedo!”

Josué no permitió que las circunstancias del desierto determinaran su fe. Él vivía como si ya estuviera disfrutando de la victoria, aunque aún no había llegado a la Tierra Prometida. Mientras que el pueblo murmuraba y se quejaba, Josué veía la bendición que Dios tenía preparada para él y su gente. Esta actitud de fe fue lo que le permitió pasar por el desierto en victoria, y es la misma actitud que necesitamos hoy.

Lucas Leys, reconocido líder y escritor evangélico, dijo en su libro “Aviva tu Vida Espiritual” (2015): “La fe no solo se prueba en los tiempos de calma, sino en los desiertos de la vida, donde la dependencia total de Dios se convierte en nuestra fuerza y esperanza”.

Estas palabras nos recuerdan que la verdadera fe no se basa en las circunstancias favorables, sino en la confianza en que Dios es fiel y cumple sus promesas, aun en medio de los momentos más difíciles.