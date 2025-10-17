viernes

octubre 17, 2025

Participantes del curso de Confección de Bizcochos de Conexión Laboral Noreste exhiben su talento

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 98

FAJARDO – Dulces y bizcochos llenaron el vestíbulo de la Casa Alcaldía de Fajardo durante una deliciosa degustación organizada por los participantes del curso de Confección de Bizcochos y Manejo de Café (Barista), ofrecido por Conexión Laboral Área Local Noreste.

El curso, que se lleva a cabo en el Centro Comunal de la Comunidad San Pedro, forma parte de los programas de adiestramiento que promueve Conexión Laboral bajo la Ley WIOA (Workforce Innovation and Opportunity Act), una legislación federal que busca fortalecer las oportunidades de empleo, educación y adiestramiento para que las personas puedan insertarse con éxito en el mundo laboral.

Durante la actividad, los participantes presentaron una colorida variedad de bizcochos, postres y creaciones inspiradas en las técnicas aprendidas a lo largo del curso. El evento permitió al público, entre ellos el alcalde del pueblo, José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez, la primera dama, Yarenis López De Jesús, y empleados municipales degustar las delicias elaboradas por el grupo de futuros reposteros.

El director de Conexión Laboral Área Local Noreste, Luis A. Cruz Gerena, expresó su satisfacción con los resultados del curso y destacó la importancia de este tipo de iniciativas.

“Estos adiestramientos son una herramienta poderosa para cambiar vidas. Nuestro objetivo es brindar a cada participante las destrezas necesarias para que puedan iniciar su propio negocio o insertarse en un empleo. Nos llena de orgullo ver cómo ponen en práctica lo aprendido con tanto entusiasmo y creatividad”, afirmó Cruz Gerena.

El curso consta de 150 horas de adiestramiento, y al completarlo los participantes recibirán una Certificación en Manejo de Alimentos, lo que ampliará sus oportunidades de desarrollo profesional.

Síguenos: