Participantes del curso de barista presentan degustación de café y arte latte en Fajardo

FAJARDO – Con una demostración de las técnicas aprendidas en el arte del café, los participantes del curso intensivo “Conceptos Básicos de Café y Latte Art” ofrecido por Conexión Laboral Área Local Noreste, realizaron una degustación en la que presentaron sus habilidades en la preparación de bebidas y arte latte, en el vestíbulo de la alcaldía de Fajardo.

Este curso forma parte del programa de Confección de Bizcochos y Manejo de Café (Barista), diseñado para ofrecer a los participantes una experiencia de aprendizaje completa que amplíe sus oportunidades de desarrollo profesional. Al finalizar el curso, los estudiantes recibirán la Certificación en Manejo de Alimentos, un requisito esencial para desempeñarse en la industria gastronómica.

Durante el adiestramiento, los participantes han aprendido sobre la introducción al café, fundamentos del espresso, técnicas de leche y vaporización, elaboración de bebidas especializadas, arte latte, y mantenimiento y limpieza de equipos. Todo esto bajo la guía de instructores especializados que promueven la práctica y la excelencia en el servicio.

El director de Conexión Laboral Área Local Noreste, Luis A. Cruz Gerena, resaltó la importancia de este tipo de adiestramientos que promueven la autosuficiencia y el desarrollo profesional.

“Nuestro compromiso es brindar herramientas reales para que cada participante pueda reinsertarse al mundo laboral o incluso desarrollar su propio negocio. Queremos que vean en estos cursos una oportunidad de crecimiento y estabilidad económica”, expresó Cruz Gerena.

El programa forma parte de los esfuerzos de Conexión Laboral bajo la Ley WIOA (Workforce Innovation and Opportunity Act), una legislación federal que busca fortalecer las oportunidades de empleo, educación y adiestramiento, permitiendo que más personas puedan insertarse con éxito en el mundo laboral.