Pablo José Hernández al asumir la presidencia del PPD en Humacao

HUMACAO – Pablo José Hernández Rivera juramentó el domingo como presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en una reunión del Consejo General en Humacao.

“El destino nos coloca en una encrucijada. Hay quienes decían que nuestro partido iba a pasar a ser historia. Tenemos que demostrarles que nuestro partido viene a hacer historia. Para hacer historia, necesitamos una nueva estructura, una nueva filosofía y un nuevo liderato. Para hacer historia, este partido, al igual que este país, necesita una refundación”, dijo Hernández Rivera en su mensaje.

Hernández Rivera citó a su abuelo Rafael Hernández Colón al asumir el reto de dirigir la colectividad en lo que calificó como “una jalda empinada”.

“Asumo el reto con un grado de melancolía, de la melancolía que me da no poder compartir este momento con tantos seres queridos que ya no están con nosotros, con seres queridos que se que me miran desde más allá y me dicen que a partir de hoy, si mías son las responsabilidades, mías serán las decisiones”, expresó.

“Pero es importante que nos asomemos a este reto consciente de que la jalda que tenemos por delante es una aldea empinada. Es una jaula empinada a nivel de partido y es una jaula empinada a nivel de país. Es una jalda empinada porque por décadas hemos mermar nuestro respaldo en las urnas, de los 48. Por ciento que sacamos en el 2012 a los veinti pico por ciento que sacamos en voto íntegro en el 2024. Es una jalda empinada, porque somos un partido que ha demostrado, a nuestro pesar, un desempeño pobre en los recaudos, en la movilización para el voto adelantado y que tenemos una sede en estado de descomposición y que tenemos un país que equivocada, pero lamentablemente nos percibe a veces como demasiado similares al PNP. Y es una jalda empinada a nivel del país porque llevamos ocho años con nuestro gobierno propio, secuestrado por una Junta de Supervisión Fiscal y en una recuperación lenta de terremotos, de pandemias y de huracanes. Pero a mi me gustan las jaldas empinadas”, añadió.

Según Hernández Rivera, los principios del partido “han sido y deben seguir siendo que es un partido realista, autonomista y de centro”.

La juramentación estuvo a cargo del exalcalde de San Juan y expresidente del PPD, Héctor Luis Acevedo. Hernández Rivera juramentó acompañado de sus padres, José Alfredo Hernández Mayoral y Patricia Rivera, su hermana Ana Patricia Hernández, y su esposa Mónica Teresa Pascual, quien agarró la biblia que perteneció al exgobernador Rafael Hernández Colón, con la cual el nuevo presidente juramentó.