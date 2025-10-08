Otorgarán Doctorado Honoris Causa en Música a Bobby Valentín

SAN JUAN – El bajista, compositor y director de orquesta Roberto Valentín Fred, conocido como Bobby Valentín, recibirá un Doctorado Honoris Causa en Música por parte del Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, informó el miércoles el presidente de la institución, Rafael Ramírez Rivera.

“Las aportaciones de Bobby Valentín, a través de sus arreglos y composiciones, lo han llevado a ser catalogado por sus colegas como uno de los músicos más completos de Puerto Rico”, dijo Ramírez Rivera en declaraciones escritas.

El reconocimiento se otorga a personas con méritos extraordinarios y trayectoria relevante en ámbitos culturales, científicos, técnicos, artísticos, literarios o comunitarios, de acuerdo con los valores de la universidad, destacó Ramírez Rivera.

Ramírez Rivera expresó que el galardón representa un reconocimiento a una carrera marcada por el talento, la innovación y el compromiso con la identidad cultural de Puerto Rico.

Valentín, conocido como “el Rey del bajo”, agradeció visiblemente emocionado a la universidad y al público que ha seguido su carrera. “Me siento bien contento de que agradezcan mi trabajo durante todos estos años. No ha sido fácil, pero gracias a Dios estamos aquí”, expresó.

El artista añadió que este reconocimiento llega en el marco de la celebración de sus 60 años de trayectoria musical y afirmó que recibirlo en vida es un aliento para continuar mientras tenga salud.

Ramírez Rivera indicó que Bobby Valentín es un ejemplo para los estudiantes de los programas de Música Popular y Gerencia de Empresas Musicales de la universidad, por su carrera disciplinada y fructífera.

La universidad informará próximamente la fecha de la ceremonia oficial, que será abierta a la comunidad universitaria y al público general.