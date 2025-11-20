Otorgan permiso para mitigación costera en Parcelas Suárez

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, informó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) concedió el permiso para los trabajos de mitigación de erosión costera en la calle 10 de la comunidad Parcelas Suárez.

“Agradezco a todos los funcionarios que han sido parte del proceso. Primero se trabajará con la mitigación de erosión costera y luego se pavimentará la calle. Este es un trabajo de mitigación, pero ya trabajamos con la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR-3) para un trabajo más duradero”, detalló la alcaldesa.

Nazario Fuentes reiteró su agradecimiento al Cuerpo de Ingenieros por la visita al área y otorgar los permisos para mitigar el daño que ha experimentado parte del área costera en su pueblo.

“Si a alguien en este país le queda duda de la realidad del cambio climático y cómo eso afecta las costas aquí en Loíza, hoy la naturaleza nos brinda otro trágico ejemplo constantemente”, señaló la alcaldesa.

Específicamente en Parcelas Suárez, el mar ha ido socavando el terreno, particularmente bajo las calles 3 y 10, que son las que reciben el impacto directo.

Según se informó, ya fue afectado un poste del tendido eléctrico y varios árboles de gran tamaño ya colapsaron, así como un ‘manhole’, que es un pozo de registro o cámara de inspección, y una tubería de aguas residuales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que también se vio afectada.

“Esta situación de erosión grave viene pasando desde hace mucho tiempo; desde el 2011 esta comunidad ha sentido cómo el mar ha seguido entrando y socavando. Después del huracán María, perdimos esta carretera, la tuvimos que rehacer y, luego del huracán Fiona, nos pasó lo mismo”, relató Nazario Fuentes.