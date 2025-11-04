martes

Ofrecen taller gratuito a padres sobre cómo proteger a los hijos de la red

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 111

SAN JUAN – Con el propósito de promover la seguridad digital de los menores y fortalecer la participación familiar en el proceso educativo, Guardians of Choice anunció el taller virtual “Herramientas para proteger a tus hijos en la red”, a celebrarse mañana miércoles, 5 de noviembre a las 10:00, a través de la plataforma Microsoft Teams.

El evento forma parte de las actividades del Mes del Compromiso y Participación de las Familias en el Proceso Educativo, y contará con la participación de Yafed “Tiburón” Marrero, portavoz, vocero oficial e influencer de Guardians of Choice, junto al empresario Roberto P. Morales Rodríguez, fundador y presidente de la organización.

Durante el taller, los recursos compartirán estrategias prácticas para que padres, madres y encargados puedan proteger a sus hijos en el entorno digital, identificar posibles riesgos en línea y fomentar un uso responsable y saludable del internet.

“La seguridad en línea comienza en el hogar. Nuestro objetivo es brindar a las familias las herramientas necesarias para orientar, acompañar y proteger a los más jóvenes en este espacio digital que cada día evoluciona más rápido”, expresó Roberto P. Morales Rodríguez, presidente de Guardians of Choice.

El evento es gratuito y abierto al público. Los interesados pueden acceder al enlace de conexión a través de Microsoft Teams en el siguiente enlace: https://buff.ly/uSlDQ8b

Encuesta
7

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

