Ofrecen innovador taller de Servicio al Cliente con Lenguaje de Señas

FAJARDO – Conexión Laboral Área Local Noreste continúa ampliando las oportunidades de desarrollo profesional para adultos y personas desplazadas de la zona, con la implementación de un taller de Servicio al Cliente con Lenguaje de Señas, que se lleva a cabo en sus instalaciones en Fajardo.

El curso, que consta de 150 horas de formación y se ofrece de lunes a jueves en horario de 8:30 a.m. a 1:30 p.m., busca preparar a los participantes con las destrezas necesarias para insertarse exitosamente en la fuerza laboral.

Dentro del componente de Servicio al Cliente, los estudiantes trabajan temas clave como: el manejo del cambio y las respuestas de las personas ante este, liderazgo, autoestima y responsabilidad, valores y servicio comunitario, aspectos de la comunicación efectiva, cómo hacer sentir especial a un cliente, técnicas para atender y calmar a un cliente molesto, entre otros elementos esenciales para un servicio de excelencia.

En el componente de Lenguaje de Señas, los participantes adquieren conocimientos sobre: datos históricos y socioculturales de la comunidad sorda, ética en el uso del lenguaje de señas, fundamentos y principios de la comunicación, uso correcto de movimientos corporales y aplicación del lenguaje de señas en escenarios gubernamentales, médicos, legales y educativos.

Como parte del taller, los estudiantes también realizan 40 horas de práctica en un escenario laboral, lo que les permite poner en práctica sus destrezas en un ambiente real de trabajo. Al finalizar, reciben una certificación que los acredita y les abre la puerta a competir por empleos en múltiples áreas de servicios.

Este esfuerzo educativo forma parte de las iniciativas apoyadas por la Ley WIOA (Workforce Innovation and Opportunity Act), una legislación federal que busca fortalecer y mejorar el sistema de desarrollo laboral en los Estados Unidos y sus territorios. WIOA está diseñada para ayudar a las personas a acceder a empleos de calidad, a través de programas de adiestramiento que responden a las necesidades actuales del mercado, al mismo tiempo que impulsa la competitividad económica de las comunidades.

Conexión Laboral Área Local Noreste reafirma así su misión de apoyar a los adultos en búsqueda de empleo y a las poblaciones desplazadas, ofreciendo alternativas de formación que impactan positivamente tanto a los participantes como a las comunidades que recibirán sus servicios.