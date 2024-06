Oficina del Contralor Electoral demanda a candidatos en cobro de dinero

SAN JUAN – El contralor electoral, Walter Vélez Martínez, informó que radicará 22 recursos en el Tribunal de San Juan por el cobro de dinero de multas impuestas a aspirantes, candidatos, tesoreros y alcaldes del PNP, PPD y MVC.

“Agotamos los recursos administrativos, sin éxito. Estos comités han fallado en cumplir con las regulaciones relacionadas al financiamiento de las campañas y responder asertivamente a las comunicaciones de esta Oficina”, señaló el contralor electoral.

Vélez Martínez detalló que las 22 demandas por violación a la Ley para la Fiscalización de las Campañas Políticas en Puerto Rico corresponden a 60 multas administrativas impuestas, que ascienden a $274,000.

Entre las faltas señaladas a los comités están: incumplimientos con requerimientos de información, no radicación de informes, ingresos y gastos no informados o no depositados en la cuenta de campaña, donantes no identificados y deficiencias en controles internos, entre otros.

La lista incluye a 6 aspirantes y candidatos a legisladores y 7 aspirantes a ocupar las posiciones de alcalde. Mientras que, también se presentaran demandas contra 2 alcaldes incumbentes y 7 tesoreros de comités.

Como entidad reguladora del financiamiento de las campañas electorales, la Oficina del Contralor Electoral tiene la responsabilidad de velar por la legitimidad de los donativos que aportan los ciudadanos a las campañas, así como por los gastos que realizan los comités para llevar los mensajes políticos al electorado. En ese sentido, si alguna persona tiene información sobre manejos inadecuados de campañas políticas, puede enviarnos, de manera identificada o anónima, la información a través de nuestro portal de servicios en línea https://serviciosenlinea.oce.pr.gov/

“Es indispensable que cada uno de los componentes políticos cumpla cabalmente con las disposiciones establecidas por la Ley 222 y el ordenamiento, con este fin continuaremos agotando los esfuerzos para hacer cumplir el mandato legislativo”, puntualizó Vélez Martínez.