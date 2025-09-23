Nuevo Agro Mercado Cultural de Último Trolley en el Parque José Celso Barbosa

SAN JUAN – Con la reapertura del Parque Barbosa en el municipio de San Juan este 28 de septiembre, la comunidad capitalina contará con el nuevo Agro Mercado Cultural (AMC) del Último Trolley. Este mercado funcionará en el parque los cuartos domingos de cada mes a partir de este domingo 28, brindando una experiencia única frente al mar en la icónica localización del Último Trolley.

El Agro Mercado Cultural resalta el trabajo de emprendedores de la agricultura y de la elaboración de productos locales, así como experiencias de la cultura local. “Como comunidad, soñamos con un espacio que combine la venta de productos agrícolas con una oferta cultural propia. Queremos fortalecer a los emprendedores locales, promover una economía circular y facilitar una alimentación más saludable, acortando la distancia entre quienes producen y quienes consumen”, comentó Frances Lausell, gestora del AMC.

La primera edición, el día 28, inicia a las 9:45 a. m. con el toque del cencerro que marca la apertura, seguido por el corte de cinta a las 10 a. m. Le sigue una programación de música y lectura de poesía, entre otras actividades, mientras la comunidad realiza sus compras y disfruta de servicios diversos, como el servicio de grooming para mascotas.

El primer mercado cuenta con el auspicio de Causa Local, en su misión de democratizar el acceso a capital y educación empresarial para que los empresarios tengan oportunidades que sumen a su crecimiento económico. También auspician las entidades locales Palabrería, GoodNius y Estudio Azul, apoyando a marcas locales como Pruk, Mitahara Juices, Cool Hope Heladería, Creaciones Lizmar, Vikery, Dress My Pet, Cosecha Urbana PR, Islas, Hanabira Matcha Bar, Fundación Monte Azul, Come Jiba, Del Guatu Dog, Glowcreationbylu/AgostoOnce e Ital Goodz.