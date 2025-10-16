jueves

Nuevas oficinas de servicios para víctimas de violencia en Ceiba

(Foto/Suministrada)
CEIBA – El municipio de Ceiba inauguró las nuevas instalaciones del Proyecto Escudo, ubicadas en la antigua escuela Adolfo Veve, al lado de la Casa Alcaldía, un espacio moderno, accesible y confidencial destinado a ofrecer apoyo integral a personas que hayan sufrido algún tipo de daño físico, sexual, emocional o financiero como resultado de la comisión de un crimen.

El Proyecto Escudo brinda servicios a residentes no solo de Ceiba, sino también de la región este, incluyendo Fajardo, Luquillo, Río Grande, Vieques y Culebra. El programa cuenta con un equipo interdisciplinario que ofrece apoyo psicológico, servicios de trabajo social, coordinación de servicios médicos, asistencia legal, coordinación de albergues, transportación a los tribunales, intervenciones en crisis y grupos de apoyo, entre otros servicios esenciales para las víctimas.

(Foto/Suministrada)

La inauguración del nuevo espacio contó con la participación de la procuradora de las mujeres, la licenciada Astrid Piñeiro, quien destacó la importancia de tratar el tema de la violencia con sensibilidad y compromiso.

Durante el evento, el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, realizó el corte de cinta junto a la procuradora y el equipo de profesionales del programa.

“Hoy (14 de octubre) reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas de violencia y con la protección de los derechos humanos. Estas nuevas oficinas representan esperanza y apoyo para quienes enfrentan momentos difíciles. En Ceiba seguiremos apostando a la rehabilitación, la empatía y la justicia”, manifestó Rivera Báez.

Se informó que en el último año, el Proyecto Escudo atendió un total de 215 casos.

El horario de servicio en la oficina del proyecto es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Además, cuenta con una línea de emergencia disponible las 24 horas, los siete días de la semana, a través del 787-988-9909.

Síguenos: