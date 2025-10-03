viernes

Nueva vida para el gimnasio de boxeo Borrego Torres de Loíza

(Foto/Suministrada)
LOÍZA – La Organización Mundial de Boxeo y la entidad Boxing Bullies by Jake Paul informaron hoy de una importante aportación en la remodelación del gimnasio municipal de boxeo de Loíza, con la presencia de Francisco Correa, la alcaldesa Julia Nazario, Don Francisco Valcárcel y boxeadores como Nelson Dieppa.

“En Loíza fomentamos el deporte en todas sus manifestaciones por los beneficios que generan las diversas disciplinas. Hoy anunciamos con mucho agradecimiento las generosas aportaciones de World Boxing Organization y Boxing Bullies by Jake Paul. Hoy nuestro Gimnasio de Boxeo Municipal José A. ‘Borrego’ Torres Rentas está mejor equipado gracias a estas organizaciones. Este gimnasio es de los loiceños y visitantes. A todos los exhortamos a darle un buen uso y cuidar las facilidades”, indicó la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario. 

En un aparte con la prensa, Borrego expresó: “han sido muchos y buenos los boxeadores que han pasado por mi Club, muchos, Cocolía Pérez, Arcadio Fuentes, Richard Torres, Isander Lacén, Atilano Quiñones, Alexis Cruz… he hecho muchas cosas en la vida, también fui maestro de arte aquí en la Escuela Belén Blanco. Me queda mucho por hacer…”.

(Foto/Suministrada)

