 Nueva campaña de la CST para para promover la seguridad de los motociclistas

SAN JUAN – La Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) anunció hoy el inicio de la campaña de concienciación sobre la seguridad de los motociclistas “Respeta y Comparte la carretera”, la cual destaca que la protección de los motociclistas es una responsabilidad compartida por todos los usuarios viales. Al practicar de manera consistente actuaciones de manejo seguras, los conductores contribuyen a reducir la cantidad de muertes de motociclistas en las carreteras de Puerto Rico.

“La seguridad vial es una responsabilidad compartida. Los motociclistas deben cumplir con las leyes y conducir de manera prudente, mientras que los demás conductores tienen el deber de respetar su espacio en las vías públicas. Las carreteras son para compartir y llegar seguros a nuestros destinos”, expresó el director ejecutivo de la CST, José ‘Memo’ González.

De acuerdo con los datos de la CST, en los pasados dos años se registraron 97 muertes de motociclistas en choques automovilísticos, con 48 en 2023 y 49 en 2024. En lo que va de año, se han registrado 39 lo que significa 10 menos que el año anterior. Aun así, la vulnerabilidad de quienes conducen motocicleta sigue siendo alta por lo que la campaña “Respeta y comparte la carretera”, busca crear conciencia en todos los conductores para compartir la vía con respeto y responsabilidad y cumplir con la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón de reforzar la seguridad en todos los aspectos.

Tanto los conductores de vehículos, como los motociclistas, pueden contribuir a reducir las fatalidades y lesiones en las carreteras de la Isla si obedecen siempre las leyes de tránsito y respetan los límites de velocidad.

Cada año, aumenta la cantidad de motociclistas involucrados en los choques automovilísticos y las dos causas principales son el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol. Por lo tanto, es importante reiterar que nunca se debe conducir un vehículo o una motocicleta bajo los efectos del alcohol o las drogas, así como evitar cualquier distracción mientras se está al volante o sobre la motocicleta.

Los motociclistas y los conductores de vehículos deben prestar atención a sus prácticas de manejo individuales y a los demás, mientras manejan y comparten la carretera. Los conductores deben ceder el paso a los motociclistas, especialmente al cruzar intersecciones, y los motociclistas, por su parte, deben utilizar ropa y equipo de protección de alta visibilidad.

Para más información sobre esta campaña y otras iniciativas educativas de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, puede visitar www.seguridadeneltransito.com o seguir las redes sociales oficiales de la CST en Facebook (@Seguridadeneltransito), Instagram y Twitter/X (@CSTPR).