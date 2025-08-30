lunes

septiembre 01, 2025

Novedades en Netflix: Películas y series que no te puedes perder

Netflix ofrece una amplia variedad de estrenos que pueden resultar difíciles de seleccionar. Para facilitar tu decisión, hemos recopilado una lista de las películas, documentales y series más destacadas que ya están disponibles en la plataforma.

Ya sea que busques una comedia fresca, un documental revelador o una serie llena de emoción, encontrarás opciones que se adaptan a tus gustos.

A continuación, nuestras recomendaciones más recientes:

Películas y Documentales:

Inspector Zende
2025 | TV-MA | Comedia

Sinopsis: Cuando el asesino en serie Carl Bhojraj escapa de prisión y reaparece en Mumbai, el decidido inspector Zende vuelve a la acción para atraparlo una vez más.

aka Charlie Sheen
2025 | TV-MA | Documental

Sinopsis: El actor Charlie Sheen cuenta su historia en este revelador documental de dos partes que sigue su meteórico ascenso en Hollywood, su caída mediática y su camino hacia la recuperación.

Protagonista: Charlie Sheen

Kontrabida Academy
2025 | TV-14 | Comedia

Sinopsis: Una trabajadora de restaurante encuentra un misterioso televisor que la transporta a una academia de villanos de pantalla. Allí descubre un nuevo propósito y una manera ingeniosa de vengarse de sus enemigos.

Protagonistas: Eugene Domingo, Barbie Forteza, Jameson Blake

Series:

Countdown: Canelo vs. Crawford
2025 | TV-MA | Documental

Sinopsis: Una mirada íntima a los campos de entrenamiento y la vida personal de Canelo Álvarez y Terence Crawford mientras se preparan para su esperado combate de peso supermediano.

Protagonistas: Canelo Álvarez, Terence Crawford

Love Con Revenge
2025 | TV-MA | Documental

Sinopsis: Víctimas de estafas románticas intentan recuperar sus vidas con la ayuda de Cecilie Fjellhøy —sobreviviente del “Tinder Swindler”— y la investigadora privada Brianne Joseph.

Protagonistas: Cecilie Fjellhøy, Brianne Joseph

The Fragrant Flower Blooms With Dignity
2025 | TV-PG | Anime

Sinopsis: Cuando el intimidante Rintaro conoce a la abierta y amable Kaoruko, ambos comienzan a acercarse, a pesar de que sus escuelas vecinas mantienen una fuerte rivalidad.

Voces: Yoshinori Nakayama, Honoka Inoue, Kikunosuke Toya

