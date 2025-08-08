Notificación del Municipio de Carolina sobre cierre vial en el barrio Barrazas

CAROLINA – El Municipio Autónomo de Carolina notificó que, a partir del lunes 11 de agosto, se cerrará la carretera del sector Los Calos, ubicado en el barrio Barrazas, debido a trabajos relacionados con el reemplazo de tubería pluvial. Se estima que las labores se prolongarán por aproximadamente dos semanas.

Para acceder a las comunidades del barrio Barrazas durante el cierre, se habilitarán rutas alternas por la carretera PR-856 y el sector Los Vélez.

El alcalde José C. Aponte Dalmau indicó que estas obras forman parte de un proyecto de infraestructura. Solicitó a los residentes seguir las señales de tránsito y las instrucciones del personal en el área para facilitar el desplazamiento.