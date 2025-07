No vivas de la aprobación 

Pastora Linette Rivera

Hace muchos años, en una finca de 12 cuerdas de terreno, pasó un suceso muy peculiar. Era un campo lleno de árboles de toda clase de fruto, alineados en filas largas según su especie.

Los dueños de aquel campo recibían visitantes todos los fines de semana. Con grandes canastas, recogían los frutos y los pagaban, no importaba el precio que le establecieran. Se escuchaban las voces de familias completas que disfrutaban de esta gran aventura.

Pero un árbol frondoso, muy alto y de ramas fuertes, no tenía frutos. Este peculiar árbol de mangó impactaba con su presencia; aves de todas las especies venían a anidar en sus definidas ramas.

Luego de las personas recorrer el lugar, se topaban con su suave brisa y se refrescaban bajo su exquisita sombra. El árbol de mangó vio a parejas leer libros, otros se quedaban dormidos con su calidez, niños daban vueltas a su alrededor, pero lo criticaban porque no tenía frutos.

Era justo en el mes de enero cuando recibió su mayor ofensa. Estaba recién comenzado el año 2025 y no era su momento. Su cosecha no se producía porque no era el tiempo correcto. Una tarde, una gran gira escolar llegó a la finca y se burlaron del árbol. Decían: “¿Por qué no lo cortan? Está ya viejo y no produce”. Otro joven comentó: “Si no tiene nada que ofrecer, ¿por qué sigue aquí?”

El árbol de mangó escuchaba y se entristecía por las críticas: tanta hoja pero no sirve. Esto ocurrió desde enero una y otra vez hasta el mes de junio. Luego de largos meses de espera, de ser juzgado, de escuchar tantas críticas por no tener nada que ofrecer, comenzaron los brotes. Se asomaba la esperanza de una cosecha en el tiempo correcto. El olor del árbol cambió, él sentía que su nueva etapa comenzaba. Los frutos crecieron, maduraron y unos grandes mangos dulces se exponían con majestuosidad. Dijo: “Por fin llegó el momento que esperé. Me preparé, perdoné y sané; el cultivo ya es evidencia de mi victoria”.

Llegó el fin de semana esperado y cargado de mangos, observaba quién sería el primero en llenar con amor y gratitud su canasta. Una familia numerosa gritó: “¡Mira! ¿Se acuerdan de este árbol? Por fin tiene algo que ofrecer”. Todos corrieron para acercarse. Impresionante era la gran carga de bendiciones que llevaba en sus ramas. El árbol estaba tan feliz que uno que otro mangó se desprendió solo. Pero algo inesperado sucedió. Tomaron grandes piedras, troncos secos y tiraron sin piedad. Parecía una lluvia de dolor que arrasaba con toda su esencia. “¡Tira más fuerte las piedras! … que caigan todos los frutos”, era la voz que retumbaba. Se unieron otros, y más piedras y troncos lanzaban. Todo un día pasó hasta que el árbol se quedó desnudo y perturbado.

Al caer la noche, muy adolorido dijo: “no entiendo a la gente. Cuando les daba sombra, fresco y paz, me gritaban insultos… ahora tengo frutos y me golpean y ni las gracias me dan”.

Hoy vengo a decirte que no vivas para complacer las expectativas de la gente. No pierdas tu esencia ni tu valor por lo que otros quieran de ti. Disfruta cada estación de tu vida. Habrá tiempos de hojas y está bien; tendrás tiempos de frutos y también estará bien. No vivas aparentando para ser aceptado. Ama cada etapa y periodo de la vida, como uno exclusivo. Complacer a otros y dejar de ser tú es ir muriendo poco a poco.