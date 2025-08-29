lunes

septiembre 01, 2025

No de la gobernadora a detectores de metales o maestros armados en escuelas

(Foto/Suministrada)
CAGUAS – La gobernadora Jenniffer Aydin González Colón dijo el viernes que no facorece  detectores de metales ni permitir que los maestros o personal no docente porte armas en las escuelas publicas.“Ninguna de las dos. En este momento tenemos que partir de los números. Muchas veces vemos incidencias en videos que se suben, pero son los mismos casos repetidos o que han pasado en los años. Antes no teníamos tanta visibilidad porque no todo estaba en redes sociales o en un celular. Yo voy a trabajar a base de los datos”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

“Los números que me presenta el Departamento de Educación reflejan que en el año fiscal 2022-2023 hubo 389 incidentes disciplinarios por drogas, armas, ‘bullying’ u otros conflictos. En el año fiscal 2023-2024 hubo 93 casos y en 2024-2025 se registraron 152. Cada caso de violencia se tiene que trabajar con diligencia. Por eso estamos incorporando cursos de manejo de emociones como parte del currículo del Departamento de Educación, incluso como requisito de graduación. Nunca antes se había requerido, y este tipo de programa debe empezar a dar resultados”, añadió.

Sus expresiones surgen en reacción a incidentes donde ocuparon un arma de fuego en Morovis y en un plantel de Carolina un cuchillo en posesión de estudiantes.

