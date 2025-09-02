Niños de escuelas públicas de San Juan recibirán orientación sobre manejo de animales exóticos 

SAN JUAN – En colaboración con la Cámara de Representantes, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) inicia este próximo viernes un nuevo taller sobre manejo de especies exóticas en el entorno metropolitano.

La charla educativa se realizará en la escuela elemental Luz Eneida Colón de la Ciudad Capital este viernes, 5 de septiembre, a las 9 de la mañana.

El anuncio lo hizo el gestor del programa, el representante por el Distrito #4 de San Juan, Víctor Parés.

La charla estará a cargo del teniente del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, Ángel Atienza, quien también dirige el Centro de Detención de Especies Exóticas en el Bosque Cambalache de Arecibo.

La misma se centrará en orientar a los estudiantes de las acciones que deben tomar si avistan una especie exótica, como atender la situación, al igual que como noticia del hallazgo.

“Como parte de nuestro compromiso con atender asuntos apremiantes en nuestras comunidades, hemos desarrollado, junto con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, un novel taller educativo sobre el manejo de especies exóticas en un ambiente urbanizado. Antes, por ejemplo, las culebras y serpientes se veían sólo en los pueblos de la montaña, ya no. Ahora lo vemos en los municipios de la zona metropolitana, por eso hemos coordinado este taller, para que nuestros estudiantes conozcan qué hacer si se topan con una de esas especies”, comentó el también Presidente de la Comisión de Gobierno.

“Agradezco al Secretario del DRNA, Waldemar Quiles, así como al del Departamento de Educación, Eliezer Ramos, por viabilizar esta importante charla que estoy convencido será de gran utilidad para nuestros jueves, al igual que el resto de la comunidad escolar”, agregó el legislador.

La escuela elemental Luz Eneida Colón, localizada en el área de la avenida Las Cumbres, cuenta con una matrícula de 292 estudiantes para este nuevo año escolar (2025-2026).

Según datos del DRNA, durante los pasados meses se han detectado la presencia de especies exóticas como monos rhesus, caimanes y pitones reticuladas, entre otros, en los municipios de San Juan y Guaynabo.

En este momento, el DRNA tiene en su posesión unas 13 pitones reticuladas, 133 boas constrictoras, entre otras especies.