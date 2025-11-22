Netflix: Recomendaciones imperdibles de películas y series este fin de semana

Esta semana, el catálogo de Netflix se renueva con historias que van desde el drama deportivo hasta el suspenso psicológico. Aquí tienes las 3 películas y 3 series imprescindibles de la semana.
Películas:
Lefter: La historia del ordinarius
- 2025
- TV-14
- Drama
Sinopsis: Un prodigio del fútbol alcanza la fama, luchando contra los prejuicios y la confusión interior en su búsqueda de la grandeza. Basada en la vida de la leyenda turca Lefter.
Protagonistas: Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora
El Hijo de Mil Hombres
Sinopsis: En un pequeño pueblo, un pescador solitario que anhela un hijo se siente atraído por una luz etérea que lo conecta con otros y sus secretos largamente enterrados.
Protagonistas: Rodrigo Santoro, Rebeca Jamir, Johnny Massaro.
Las muertes de la familia Carman
Series:
Señora Playmen
Venta de The OC
Beso dinamita