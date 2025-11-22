sábado

Netflix: Recomendaciones imperdibles de películas y series este fin de semana

(Foto/Archivo)
Esta semana, el catálogo de Netflix se renueva con historias que van desde el drama deportivo hasta el suspenso psicológico. Aquí tienes las 3 películas y 3 series imprescindibles de la semana.

Películas:

Lefter: La historia de un maestro del fútbol

Lefter: La historia del ordinarius

  • 2025
  • TV-14
  • Drama

Sinopsis: Un prodigio del fútbol alcanza la fama, luchando contra los prejuicios y la confusión interior en su búsqueda de la grandeza. Basada en la vida de la leyenda turca Lefter.

Protagonistas: Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora

El hijo de mil hombres

El Hijo de Mil Hombres

  • 2025
  • TV-MA
  • Drama

Sinopsis: En un pequeño pueblo, un pescador solitario que anhela un hijo se siente atraído por una luz etérea que lo conecta con otros y sus secretos largamente enterrados.

Protagonistas: Rodrigo Santoro, Rebeca Jamir, Johnny Massaro.

El misterio de la familia Carman

Las muertes de la familia Carman

  • 2025
  • TV-14
  • Documental

Sinopsis: El dramático rescate de un joven en el mar desemboca en acusaciones de que asesinó a dos miembros de su adinerada familia de Nueva Inglaterra en este documental sobre crímenes reales.

Series:

Sra. Playmen

Señora Playmen

  • 2025
  • Serie Limitada
  • TV-MA
  • Drama

Sinopsis: Traicionada por su marido, una mujer debe asumir el mando de una revista erótica que se convierte en un símbolo de empoderamiento en la Roma de los 70. Inspirada en hechos reales.
 
Protagonizada por: Carolina Crescentini, Filippo Nigro, Giuseppe Maggio.

Selling The OC

Venta de The OC

  • 2025
  • 4 Temporadas
  • TV-MA
  • Reality TV

Sinopsis: The Oppenheim Group se expande al Condado de Orange, donde un equipo de bienes raíces completamente nuevo muestra lujosas propiedades frente al mar y grandes personalidades hacen olas.

Beso dinamita

Beso dinamita

  • 2025
  • Serie Limitada
  • TV-14
  • Romance

Sinopsis: Una apasionada aventura en Jeju termina abruptamente, hasta que el destino reúne a un heredero y a una joven cuando ella se une a su compañía, disfrazada de madre casada.
 
Protagonistas: Jang Ki-yong, Ahn Eun-jin, Kim Mu-jun. Creadores: Kim Jae-hyun, Kim Hyun-woo, Ha Yoon-a.

 

