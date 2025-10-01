SAN JUAN – El Negociado de Energía de Puerto Rico aprobó el martes los factores de ajuste trimestral que aplicarán del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 en la factura de energía eléctrica, lo que representa un alza de alrededor de 16.25 dólares mensuales para un cliente residencial con consumo de 800 kilovatios-hora.

“El Negociado de Energía tiene el deber de velar por la confiabilidad del sistema eléctrico y la razonable y prudente recuperación de los costos de combustible. De esta forma, se garantiza la transparencia y se protege al consumidor de la recuperación de costos no justificados”, establece la Resolución y Orden del organismo regulador.

El Negociado explicó que identificó dos eventos relacionados con la falta de disponibilidad de gas natural que obligaron al uso de diésel, un combustible más costoso. Los 2.5 millones de dólares asociados a esos eventos no fueron aprobados y se ordenó a Genera presentar información adicional antes de que puedan trasladarse a los abonados.

Los factores aprobados son los siguientes: Cláusula de Ajuste por Compra de Combustible (FCA) 0.120158 dólares por kilovatio-hora, Cláusula de Ajuste por Compra de Energía (PPCA) 0.044523 dólares por kilovatio-hora y Cláusula de Subsidio de Combustible (FOS) 0.021510 dólares por kilovatio-hora.

De acuerdo con la Resolución y Orden, el costo por kilovatio-hora en la factura de un cliente residencial con consumo de 800 kilovatios-hora será de 0.27507 dólares. El documento incluye además una tabla y una gráfica con la evolución del costo del kilovatio-hora desde 2022.