NBA 2K26: La entrega más sólida en años

Por Mark Nieves de PR Gamer (pr-gamer.com)

La saga NBA 2K regresa con NBA 2K26, una edición que busca corregir errores pasados y ofrecer un producto más pulido. Con el nuevo ProPLAY Motion Engine, una historia renovada en MyCareer y la integración de la WNBA en MyTEAM, el juego da pasos importantes hacia adelante. Sin embargo, la sombra de las microtransacciones y los modos offline estancados continúa afectando la experiencia general.

ProPLAY Motion Engine y mejoras en cancha

El cambio más grande llega con ProPLAY Motion Engine, que mejora los movimientos de los jugadores con realismo nunca visto en la serie. Cada corte, frenada y arranque se sienten auténticos, ofreciendo la jugabilidad más fluida desde NBA 2K21.

El shot meter también recibe una renovación, ahora más intuitivo y dependiente de la defensa. La regla “green or miss” exige precisión absoluta, aumentando el reto y la satisfacción de cada lanzamiento. Además, los post moves ganan protagonismo con fadeaways y ganchos más realistas, haciendo del juego en la pintura una experiencia más variada.

MyCareer: Out of Bounds

El modo estrella de esta entrega es MyCareer, que ofrece una narrativa equivalente a varias películas. Inicias como un prospecto desconocido en Vermont y tu rendimiento en ligas juveniles, clubes europeos y partidos clave determina tu destino en el NBA Draft.

La historia, mucho más dinámica que en ediciones pasadas, recupera la emoción de los primeros MyCareer y devuelve al jugador esa sensación de lucha real por llegar a la élite.

The City y MyTEAM

La Ciudad también mejora: el mapa es más compacto y corre a 60 FPS en consolas de nueva generación. Los parques clásicos de NBA 2K16 regresan y se suma la novedad de los Crews, equipos de hasta 50 jugadores con niveles de reputación.

Por su parte, MyTEAM recibe un impulso importante al integrar jugadoras de la WNBA. Ahora es posible crear plantillas mixtas con estrellas de ambas ligas. También se incluyen modos como All-Star Team Up (5v5 co-op) y Breakout: Gauntlet, que añade una dinámica de progresión más desafiante. Aun así, la presión de los micropagos sigue siendo el mayor obstáculo del modo.

Presentación y atmósfera

La fidelidad visual alcanza nuevos niveles con shaders de piel, arenas rediseñadas y público más variado que interactúa con el partido. Además, comentaristas como Tim Legler y Shams Charania se unen al equipo de voces, ofreciendo mayor realismo en las transmisiones.

Conclusión

NBA 2K26 es un paso firme hacia adelante, con jugabilidad refinada, un MyCareer espectacular y una presentación digna de la NBA real. Sin embargo, los problemas de siempre —microtransacciones agresivas y modos offline poco innovadores— impiden que sea perfecto.

Aun así, es la entrega más sólida en años y una experiencia imprescindible para fanáticos del baloncesto digital.

Calificación final: 8.25 de 10