Naguabo refuerza medidas preventivas ante temporada de huracanes

NAGUABO – La alcaldesa, Miraidaliz Rosario Pagán, sostuvo hoy una reunión con su equipo de trabajo para dar seguimiento a los planes de acción y reforzar las medidas preventivas correspondientes a la temporada de huracanes.

Según indicó la administración municipal, estos encuentros permiten coordinar esfuerzos, evaluar los recursos disponibles y garantizar que cada dependencia esté preparada para responder con eficacia ante cualquier eventualidad.

El municipio manifiesta que continúan trabajando en equipo, priorizando la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.