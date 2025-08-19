martes

agosto 19, 2025

Subscríbete

Search
Close this search box.

Últimas noticias

Últimas noticias

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Últimas noticias

Naguabo refuerza medidas preventivas ante temporada de huracanes

(Foto/Municipio de Naguabo)
  • Visitas: 0

NAGUABO – La alcaldesa, Miraidaliz Rosario Pagán, sostuvo hoy una reunión con su equipo de trabajo para dar seguimiento a los planes de acción y reforzar las medidas preventivas correspondientes a la temporada de huracanes.

Según indicó la administración municipal, estos encuentros permiten coordinar esfuerzos, evaluar los recursos disponibles y garantizar que cada dependencia esté preparada para responder con eficacia ante cualquier eventualidad.

El municipio manifiesta que continúan trabajando en equipo, priorizando la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 629

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
176

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Síguenos en nuestras redes sociales:

For Media Group ©

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: